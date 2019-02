El presidente del bloque Justicialista de Diputados, Pablo Kosiner, cuestionó hoy la decisión del gobierno nacional de no convocar a sesiones extraordinarias del Congreso, al sostener que "aparentemente le queda más cómodo los decretos de necesidad y urgencia ( DNU)" que habilitar la discusión en el Parlamento.

"Nosotros siempre hemos estado dispuestos a trabajar en extraordinarias y no nos parece conveniente que la Argentina se maneje a través de decretos de necesidad y urgencia", aseguró Kosiner, en declaraciones a FM Concepto.

Sostuvo que si bien ese espacio coincide en la necesidad de que Argentina tenga una legislación en torno de la extinción de dominio para recuperar los bienes de la corrupción y el narcotráfico, "no estamos de acuerdo con que mientras el Congreso discute esta ley, el gobierno firme un DNU".

Para Kosiner, la legislación en torno a la extinción de dominio "es una buena herramienta", pero, consideró, que "el Gobierno, de manera errónea, la pone en riesgo, porque puede ser declarada inconstitucional. Estamos de acuerdo que haya un régimen, pero no es un tema que amerite un DNU".

"Este gobierno le prometió a los argentinos un cambio de calidad institucional y este DNU, al igual que la creación de la Agencia de Deportes, no necesitan decretos de necesidad y urgencia, porque no hay razón para no habilitar el debate del Congreso".