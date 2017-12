La Armada informó hoy que se investiga un nuevo punto detectado por el buque oceanográfico Atlantis, a 700 metros de profundidad, en tanto que se descartó el detectado ayer a 1.000 metros de profundidad por tratarse de una “formación rocosa”.

"Ayer se investigó un punto detectado a 1.000 metros que resultó ser una formación rocosa, y hoy se investiga un punto a 700 metros, sobre el que tendremos más información por la tarde”, dijo el capitán de navío Enrique Balbi, vocero de la Armada, en su parte diario en el edificio Libertad.

Balbi precisó que ambas detecciones las hizo el buque oceanogŕafico Atlantis en su navegación hacia el norte, a través del barrido que realiza con sus sensores en la zona delimitada para la búsqueda del submarino, que es de 4.000 kilómetros cuadrados.

Hasta el momento, dijo el vocero, son seis los buques que siguen en el área de operaciones, delimitada a partir de la información con la que cuentan tras la desaparición del submarino, el último 15 de noviembre, que es la localización que tenía cuando fue el último contacto, la dirección que había tomado de navegación hacia Mar del Plata, la velocidad y también el lugar de la explosión informada por agencias de control nuclear.

"El Atlantis se encuentra en ese punto detectado a 700 metros, y veremos durante la tarde que información tenemos al respecto”, precisó Balbi. El vocero de la Armada también afirmó que no se registró ningún indicio de un ataque externo contra el submarino ARA San Juan desaparecido hace 26 días en el Atlántico Sur con 44 tripulantes.

"No tenemos indicios de un ataque externo,”, dijo , y precisó que “lo único” que se sabe es que “hubo una explosión”. "Tenemos indicios de que hubo una falla, que después fue subsanada, pero no tenemos indicios de un ataque externo, por ejemplo, no había forma de concretarlo con alguna evidencia”, detalló.

Por otro lado, Balbi, dijo que “un cabo principal que fue desembarcado en Ushuaia y un suboficial que ni siquiera fue embarcado en Mar del Plata porque tenía compromisos con la campaña antártica” estaban hoy “en el Ministerio de Defensa, reunidos con el ministro” Oscar Aguad.

Ante una consulta, el vocero de la Armada afirmó hoy que no había “fecha tope para la (finalización de la) búsqueda” y sostuvo que no dejarán de buscar al ARA San Juan.