El secretario adjunto de la CGT Andrés Rodríguez ( UPCN) aseveró que es inminente una reunión de esa central para tratar el acuerdo con el Gobierno respecto de obras sociales, blanqueo laboral y la Agencia Nacional de Salud. Allí también será tópico adicional la cuestión del "respaldo" de esa central a la convocatoria de los sindicatos industriales para marchar el 4A. En diálogo con BAE Negocios y diario Crónica el referente de los estatales remarcó que las soluciones a la crisis pasan por lo político y no por lo sindical además de considerar preocupante que el ministro Nicolás Dujovne haya pronosticado que este año los salarios estarán por encima de la inflación. En cuanto a la carrera electoral, destacó la candidatura de Roberto Lavagna e hizo referencia al rol de Cristina Fernández en el PJ.

Sobre el optimismo de Dujovne el titular de UPCN recordó yerros sucesivos de la gestión Cambiemos y resumió "vemos con desilusión los índices de enero y febrero" acotando la gravedad de la corrosión de sueldos y la perspectiva que blanqueó la UIA y otros empresarios sobre la inconveniencia de paritarias. "Se nos dijo varias veces que la inflación iba a bajar y no sucedió, es la gran pérdida para los trabajadores. Sobre los convenios colectivos el sector empresario debería apostar para que funcionen. Es un instrumento imprescindible sobre todo en momentos de crisis".

Camino a las elecciones, Rodríguez realzó la necesidad de crear un frente: "Pretendemos construir una alternativa para ganar las elecciones nacionales y reemplazar a este Gobierno que está haciendo las cosas mal", dijo. Sobre el rol que debe jugar Cristina Fernández el jefe de UPCN señaló que "la cuestión no pasa por los nombres sino por el acuerdo entre gobernadores, intendentes, representantes sindicales y Cristina". Desde esos trazos consideró que hay una sola carta para superar la crisis y es la fortaleza política. "Si logramos este paso, luego ese posible gobierno tendrá que hablarle al pueblo sobre los pasos difíciles que demandará salir de esto y comprometerse con ser un gobierno de transición". El adjunto de la CGT fue uno de los comensales que la semana pasada, en la sede de Gastronómicos, departió con Lavagna y sentaron bases sobre una mesa sindical de respaldo al ex ministro de Economía. "Se presenta con buena imagen y perspectivas para ser candidato. Lo importante es lograr el acuerdo de otros sectores del peronismo para que se respalde una candidatura como siempre se hizo. Hay tiempo si está la convicción".

La clásica e histórica división del movimiento obrero no sería obstáculo para el referente de los estatales. "La CGT tiene que tener autocrítica permanente. Las decisiones que a veces se toman no son las ideales pero no hay que caer sólo en las alternativas de paro o negociación. Así tiene que ser en un ámbito democrático. No es un problema duros o blandos, halcones o palomas. Se trata de estrategias para recorrer el camino de la mejor manera posible, y tratando de resguardar a los trabajadores", consideró.

Rodríguez dejó en claro que los canales de diálogo están abiertos con la Casa Rosada y en esa descripción enumeró la Agencia Nacional de Salud, el blanqueo laboral y la reactivación de obras sociales que llevan prestaciones a los trabajadores y sus familias en un grupo que supera las 20.000.000 de personas. "Esperamos llegar a un acuerdo y ver como se implementa, esto habla a las claras de que el movimiento no tiene una cuestión de confrontar porque sí", aseguró.