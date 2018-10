En la certeza propia y reforzada tras el acto del pasado 17 en Tucumán respecto que la solución es política antes que sindical, la CGT desarrollará el jueves su reunión de consejo directivo. La previa incluye un encuentro de la mesa chica de Azopardo, entonada por los discursos en el Jardín de la República, con el almíbar de la participación sindical en una de las falanges de la eterna división peronista.

La coincidencia con el sector sindical combativo se traza en que "el gobierno no acusa recibo de mensajes", donde se presentan como pruebas fehacientes el transcurrir post huelgas generales. Uno de los jefes de la central obrera, Héctor Daer resumió una vez más que después de la última medida de fuerza del 25S la proporción entre contundencia y acuse de recibo deja a las claras que la administración Cambiemos solo ratifica un solo rumbo que no contempla las urgencias de trabajadores y jubilados. De allí que incluso en gama de matices la definición latente de un nuevo paro nacional para noviembre puede no tener el ímpetu que marcó el otro jefe del binomio a cargo de la CGT, Carlos Acuña, pero es un hecho más que probable. El factor siempre controversial para el debate cegetista no es la extensión, que apunta a las 36 horas, sino la movilización. En el juego tácito de la estrategia de los paros, más allá de las diferencias insalvables, suele ser las fuerzas de izquierda y los movimientos sociales los que aportan los tonos fuertes de la manifestación callejera.

"Todavía no hay definición", expresó Daer a Radio Continental al tiempo que no dejó dudas que el crecimiento de la pobreza es un dato imposible de soslayar, incluso para un movimiento obrero dividido. "No sirve para nada tener una medida testimonial, la misma tiene que estar acompañada por todos los sectores de la sociedad", infirió el referente de Sanidad. Al mismo tiempo destacó que el último paro del 25S fue una expresión contundente. La consideración de la solución política como herramienta para afrontar la crisis, no excluye un canal de diálogo con el Gobierno, menester que desde su asunción en la cartera de Producción a cargo de Dante Sica, a la cual después de la reducción de carteras, se sumó Trabajo. Mucho más que una postdata es que ese funcionario haya revaluado la cotización de una reforma laboral en el Coloquio de IDEA, más allá de que esa jugada para los jefes o integrantes de la CGT no constituya sorpresa alguna.

El énfasis que sigue aplicando la CGT versa sobre las medidas que adopta el Gobierno en medio de la crisis, el deterioro del poder adquisitivo del salario, la pérdida de puestos de trabajo y la crítica situación de los jubilados. De allí que los acuerdos básicos del consejo directivo siguen en cuanto a exigir la suspensión de despidos, la reapertura global y sin escollos de las paritarias y el pago de una suma extraordinaria a los jubilados. Hay otros incisisos, pero desde los bloques que integran Azopardo, en especial las estructuras del transporte público allí están puntos que no pueden tener negociación a medias, respecto a poner sobre la mesa "más que un gesto" a la hora de aplicar medicinas a la crisis. "Con una devaluación de los sueldos sin parangón y la recesión sin final previsible a corto plazo, el Gobierno debería reaccionar en consecuencia", le destacaron a este diario.