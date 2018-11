Tras la negociación del Bono de Fin de Año, que aún no se resolve de qué forma se pagará a los trabajadores, el integrante de la cúpula de la CGT Carlos Acuña descartó una huelga nacional antes de que termine el 2018, y desafió al sector que lidera Hugo Moyano de que "si son tan combativos" convoquen ellos a un paro.

"Que lo convoquen, nadie se los va a prohibir. ¿Por qué no lo convocan? Como ellos no adhieren a la CGT, nosotros tampoco. Si son tan de las bases y representativos, tan combativos, ¿por qué no convocan ellos al paro?", enfatizó Acuña.

El sindicalista afirmó que el bono de fin de año que se fijó por un decreto del presidente Mauricio Macri "es lo que se pudo, no lo que se quiso".

Y afirmó que "es muy difícil conformar a la gente", al tiempo que cuestionó a empresarios que se niegan a pagar el beneficio consistente en dos cuotas de 2.500 pesos.

"Son unos atrevidos, salieron a decir que no podían pagar el bono cuando ni siquiera estaba el decreto. Cuando les va bien y ganan bastante, no te llaman para darte unos pesos más. Nosotros somos socios en las malas para ellos, en las buenas no", agregó Acuña en declaraciones a AM 530.