La CGT expuso en las calles su capacidad de movilización y también sus diferencias

La marcha convocada por la CGT -su primer reclamo en las calles desde que asumió el Gobierno- se concretó este miércoles tras meses de debate en Azopardo. La jornada ratificó tanto el poder de movilización de la central como las diferencias de los sectores que la integran.

Si de destinatarios del reclamo se trata la lista terminó incluyendo a los "especuladores del mercado y los formadores de precios" como también exigir "la protección integral de los trabajadores, desocupados y jubilados, la preservación de los salarios" y una "orientación productivista que potencie el empleo".

Los cuestionamientos sobre inflación y salarios no eximieron al propio Gobierno, más allá de que horas antes del desarrollo de la protesta desde la propia CGT se señaló que la movilización "es en respaldo al ministro Massa en su lucha contra la inflación". Las consignas de las columnas y las reflexiones ante medios de los sindicalistas estuvieron lejos de ese pretendido eje.

Quinta a fondo

El tono más elevado estuvo a cargo del triunviro Pablo Moyano, que le pidió al presidente Alberto Fernández "que ponga lo que hay que poner" frente los grupos concentrados, para concretar sumas fijas y asignaciones familiares en alcance universal y paritarias libres. Lo hizo desde un escenario improvisado en un camión, sobre la 9 de Julio y antes de que la marcha se dirigiera hacia el Congreso.

La jugada del camionero para sortear la anunciada ausencia de oradores en el acto, tuvo continuidad en la conferencia de prensa que compartió luego del acto junto a sus pares, Héctor Daer y Carlos Acuña. Allí, Moyano pidió "estatizar las balanzas en los puertos para terminar con la evasión de los agroexportadores".

Conferencia de prensa en Judiciales

No fue la única voz de la familia Moyano, también Facundo, ex diputado y referente del Sindicato del Peaje (Sutpa), reseñó críticas a la Casa Rosada: "No han sabido controlar un mal que aqueja a una gran cantidad de argentinos, la inflación", dijo.

En otros sitiales de la conducción cegetista y con los mismos esfuerzos que desarrolló para encausar la movilización hacia la "interpelación a la clase política" como eje primordial, Héctor Daer también apuntó a los empresarios por la crisis. El titular de ATSA dijo que la protesta fue "multitudinaria" y que la misma se proyecta hacia "generar el músculo necesario para resolver los problemas del país en favor de los trabajadores". Una responsabilidad en la que abarcó al Gobierno, la oposición y el empresariado.

La movilización tuvo sus notas de color

Acuña, en tanto, aclaró que "la democracia hace que también los opositores sean responsables de esta situación". A excepción de Pablo Moyano los otros dos secretarios generales cegetistas trataron de enfocar el mensaje los párrafos del documento que firmaron el martes todos los integrantes de la conducción.

Quedó de manifiesto no obstante que el largo proceso que finalizó frente al Congreso y comenzó en mayo tuvo señales a la vista en cuanto a diferencias de criterios, dinámica, enfoque y discurso.

Cuestión de pesos y salarios

El capítulo de medicina de urgencia para salarios, incluidas las asignaciones familiares, fue el eje desde donde durante la recorrida del Obelisco al Congreso también se manifestaron desde la CTA de los Trabajadores, tanto su líder Hugo Yasky como el referente de ATE Capital Federal, Daniel Catalano remarcaron la necesidad de que el Gobierno tome esas medidas.

Los sindicatos agrupados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que conduce el ferroviario Sergio Sasia como titular y Juan Schmid como adjunto además de las organizaciones gremiales de la industria como UOM y Smata rechazaron a "los formadores de precios y especuladores de mercado". "La consigna fue decirle a los empresarios que primero está la Patria y que no es posible que continúen robándole un plato de comida a los argentinos". La sintonía de mensaje con Pablo Moyano no es casual, esas organizaciones comparten los perfiles que también plantea el ala "K" del oficialismo.

Más el línea con los postulados del sector dialoguista de la CGT, el titular de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), Armando Cavalieri, reivindicó "la defensa del salario y una orientación productivista que potencie el empleo y el poder adquisitivo de millones de argentinos" y rechazó "la escalada inflacionaria" en detrimento del desarrollo y la producción nacionales.

"El diálogo, el consenso y el trabajo mancomunado deben constituirse en las herramientas inaplazables para que los actores políticos, sociales y económicos desanden un camino de crecimiento sostenido, por lo que será necesario que prevalezca la absoluta unidad y un diálogo franco entre las vertientes políticas, gremiales, sociales y partidarias", reseñó Cavalieri.