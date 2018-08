Con los ecos del portazo que pegaron los Camioneros de Hugo y Pablo Moyano en la CGT, la central concretará su plenario de secretarios generales en la sede de La Fraternidad (LF), organización ferroviaria que lidera Omar Maturano. Entre quienes concurrián a la cita encabezada por los triunviros Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Schmid el "temario superador" incluye definir o no un nuevo paro general. "Sin dudas se tratará el tema", reseñaron desde la central a BAE Negocios.

Luego de la furibunda alocución del camionero Omar Pérez en Azopardo, al anunciar el retiro de ese sindicato de la conducción cegetista, Hugo Moyano definió como "cáscara vacía" a esa cúpula.

La metáfora de interpretaciones diversas tuvo lugar en el encuentro que los combativos volvieron a realizar ayer en APLA. Allí subrayaron que 90 sindicatos no asistirán a La Fraternidad. La construcción camionera no solo abarca a gremios sino también corona con organizaciones sociales en la denominada Multisectorial 21F, de allí que Hugo Moyano (h), abogado de esa organización resaltó en la víspera que "a la falta de solidaridad Camioneros responde con construcción sindical y política", según le reseñó a este medio. Desde el núcleo dialoguista el jefe de UPCN Andrés Rodríguez minimizó el portazo transportista: "Moyano ya se había ido de la CGT", definió en declaraciones radiales. Sin embargo no solo los disidentes están enrolados en el moyanismo. El Movimiento de Acción Sindical (MASA) luego de variopintos contactos con otros bloques sindicales también negó su participación. La postdata estuvo a cargo de uno de los referentes del esa falange, el taxista Omar Viviani, quien con algo más que ironía sostuvo que "algunos compañeros quieren demostrar que son el Che Guevara", quizás resumiendo el malestar del MASA porque "nos convocaron varias veces pero a la hora de definiciones siempre nos dejaron afuera".

Tampoco serán parte del plenario los sindicatos que deliberan en la Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines (Catheda) donde algunos poseen aceitada relación y línea directa con el Gobierno de Cambiemos.

Desde las 62, todavía peronistas, 16 organizaciones también le refrendaron a diario Crónica que no llegarán al sindicato ferroviario para el debate. Sí le destacó el encuentro a ese medio el jefe de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández: "La palabra paro se va a escuchar. Pero eso hay que resolverlo en conjunto".

En ese punto hay una grieta considerable. Más allá de los reproches que a los gritos y en voz baja se detonaron en Azopardo respecto a "qué hiciste vos en en los 90", una de las zanjas político económicas aparece clara en la decisión de la CGT de "monitorear" la crisis en forma conjunta con el Fondo Monetario Internacional ( FMI). No faltaron chicanas respecto a esa alternativa que denunció el moyanismo respecto a algo más que una coyuntura.