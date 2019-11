Como nunca en mucho tiempo el salón Felipe Vallese estuvo colmado de todos los bloques que integran la CGT, en modo pausa de sus eternas rencillas, para lo que fue la primera visita de Alberto Fernández a la sede de Azopardo. No solo como presidente electo, según el mismo puntualizó, en cuanto al estrado del salón Felipe Vallese. El énfasis para recordar a Eva Perón, como abanderada de los trabajadores, Saúl Ubaldini, el citado Vallese y José Ignacio Rucci en la gama de superhéroes de la mitología gremial fue simétrico para la expresión de Fernández en cuanto a que no se avasallarán derechos en reformas salvajes pero sí afrontando el desafío de integrar el mundo y el país que viene. Allí evocó el pacto social que motorizó Juan Perón en el 70 y ratificó que habrá una versión 2020 para dicho acuerdo con empresarios, sindicatos y la Iglesia.

"Esta CGT con su historia intacta queremos que sea la casa de capacitar a nuestros jóvenes para mundo que viene no solo por la tecnología", dijo el ex jefe de Gabinete. Con breves citas al desastre que heradará en materia económica de la gestión Cambiemos, también dejó un subrayado para su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en no menos de tres ocasiones. Por la jugada estratégica de generar la fórmula del Frente de Todos y en cuanto a su patriotismo para entender que la cuestión "era con todos". En rigor de datos y no opinión, solo Alberto Fernández mencionó a la senadora nacional, y los aplausos del auditorio ante cada mención tuvo como máximo tenor un asomo de tibieza. Heridas que no cierran en el movimiento obrero para la ex mandataria.

Antes que el mandatario electo hiciera uso de la palabra, lo antecedieron los dos secretarios generales cegetistas Carlos Acuña y Héctor Daer, el primero en brevísima bienvenida, mientras que Daer no dudó en reseñar la era del macrismo para devastar derechos y empleo como enfatizar que el 10 de diciembre "comienza nuestro Gobierno" de la mano del Frente de Todos. Antes del acto hubo un aparte con gobernadores, integrantes del equipo de Alberto Fernández, intendentes y la mesa chica de Azopardo ampliada, en peso propio con la presencia de Hugo Moyano.