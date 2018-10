La alternativa de un quinto paro nacional contra el modelo económico de la alianza Cambiemos está latente, aseguran desde la CGT. La raíz social de cuanto conflicto aparece en superficie y la pérdida por goleada de los salarios ante la inflación, las cesantías y supensiones son motores que consideran las organizaciones sindicales con peso específico en Azopardo. "No descartamos ningún paro ni movilización", aseguró Héctor Daer, uno de los integrantes del binomio a cargo de la central.

En tanto fuentes de la CATT le reseñaron a BAE Negocios que hay consenso desde ese bloque para que cualquier medida de fuerza que se disponga deberá superar las 24 y con movilización. En este punto de coincidencia ayer se sumó el testimonio del dirigente de la Ctep Juan Grabois respecto al protagonismo de los movimientos sociales en el reclamo en las calles "frente a la política de este gobierno que suma cada jornada más pobres a cualquier estadística", según remarcó Grabois a Crónica HD. Los reclamos cegetistas priorizan que no puede haber demora en la reapertura de paritarias, un compromiso por escrito de los empresarios y con el Gobierno como garante para establecer por varios meses que no haya ni cesantías ni suspensiones y sobre todo "aumento de emergencia para los jubilados". Más allá de que no guarden demasiado optimismo respecto a la satisfacción de alguna de estas exigencia desde la Casa Rosada en Azopardo consideran que si Cambiemos usufructuó en beneficio propio "el no paro" post reforma previsional, están con demora en percibir algo más que señales de la realidad de estos días "y sobre todo de lo que vendrá".

Respecto de solidaridad con otros dirigentes, en tiempos de crisis e incluso de división abierta respecto a la conducción de la CGT, en diálogo con la AM 530 Héctor Daer habló de la situación del secretario general de Camioneros Hugo Moyano y consideró que "no hay dudas de que hay una persecución judicial" en su contra. "No vamos a aceptar una prisión preventiva contra los Moyano".

Incluso rememorando lazos que cimentaron la CGT al mando de Antonio Caló en 2012, el referente de Sanidad no descartó un acercamiento a la ex presidenta Cristina Fernández. "Me juntaría con todos los que quieran frenar a este gobierno en las elecciones del año que viene", señaló Daer.

Respecto a la variopinta expresión de decisiones, lejos del escenario rebelde que supo trazar el sindicato de petroleros que lidera Guillermo Pereyra en ocasión de sucesivos reclamos nacionales contra el denominado "impuesto al sueldo", dicha organización rubricó hace algunas horas un acuerdo para no activar medidas de fuerza en el yacimiento gasífero de Vaca Muerta.

Cabe recordar que meses atrás el mismo gremio también suscribió la flexibilización de convenios laborales que en otros tiempos defendieron a capa y espada. De hecho el sector petrolero realzaba su poder de ofensiva para llegar al acuerdo paritario más beneficioso del escenario laboral.