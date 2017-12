Con la definición de las CTA y algunos sindicatos para ir al paro y movilizar al Congreso, y la reunión del consejo directivo de la CGT a las 9 para definir un cese de actividades se cristalizará hoy la reacción sindical al extendido tratamiento de la reforma previsional en Diputados. Dentro del mosaico de Azopardo se expresó también su secretario gremial, el camionero Pablo Moyano, para instar a respaldar las medidas -aún inciertas- que defina esa central contra el ajuste a jubilados.

La convocatoria enfatizó la "defensa de trabajadores, jubilados y sectores más vulnerables de nuestro pueblo", a través de un comunicado que rubricó en la víspera.

Respecto al servicio de trenes, el titular de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, le aseveró a este diario que, sin perjuicio de la defensa de los derechos y dignidad de los jubilados, con "responsabilidad y coherencia", el personal agremiado en la UF prestará servicios desde la mañana y para el retorno de los pasajeros a sus hogares". Se descontaba anoche que los maquinistas de La Fraternidad y el resto de ese arco sindical, como en otras ocasiones cerrarán filas en esa tesitura. Los metrodelegados se pronunciaron en similar tono ante una consulta del diario Crónica, mientras que la Unión Tranviarios Automotor también adoptarán dicha tónica.

En la diáspora sindical volvió a tener realce la visión del Papa Francisco: "Un pueblo que no cuida a sus abuelos no tiene futuro", le reiteró el ex cardenal Bergoglio al legislador porteño Gustavo Vera.

Durante una reunión entre ambos, según Vera, "Francisco se mostró preocupado, tras la escalada de violencia y la falta de diálogo. Avaló los pronunciamientos de la Conferencia Episcopal y enfatizó que le duelen los jubilados".

Respecto de otras organizaciones sindicales, las educativas el jefe de UDA (Union Docentes Argentinos) y Secretario de Politicas Educativas de la CGT, Sergio Romero, informó que a partir de las 12 de hoy "este sindicato realizara un paro de 24 horas de acuerdo a la decisión adoptada por la CGT en rechazo al tratamiento del proyecto de reforma previsional".

Romero destacó que el Gobierno "hace recaer el ajuste sobre los sectores mas vulnerables y perjudica a millones de jubilados que perciben haberes por debajo de la linea de pobreza". Según UDA para el caso de que resulten afectada la jubilación docente "tampoco se iniciaran las clases el año venidero".

En versión oficial, el consejo directivo de CGT se reúne hoy a las 9 en la sede de Azopardo con el fin de anunciar un paro de 24 horas en protesta por el tratamiento de la ley de reforma previsional y ante la insistencia del Ejecutivo para avanzar con esa modificación y "ajuste" a jubilados y beneficiarios de AUH.

El consejo directivo había anticipado desde el jueves que se declaraba en estado de sesión permanente respecto al debate que se realizará en el Congreso.

En paralelo la Corriente Federal (CFT) que encabezan el bancario Sergio Palazzo, Héctor Amichetti (Gráficos) y Horacio Ghilini (Sadop) ratificó también su rechazo a la decisión de la Casa Rosada asumiendo que el movimiento obrero debe "enfrentar el perjuicio que a todas luces revela la aplicación del modelo económico actual".

La UOM que lidera Antonio Caló y congregó el jueves a nutridas columnas en la protesta frente al Congreso también convocó a "todas las seccionales" de ese rubro industrial a participar de la convocatoria para repudiar "una vez más" la modificación previsional.