La CGT definirá su reclamo al Gobierno para la convocatoria urgente del Consejo del Salario, en medio de la crisis económica social, y sobre todo con el condimento de las PASO. En la sede de UPCN que comanda Andrés Rodríguez llegarán a las 17 los dirigentes de peso de Azopardo mientras se amplifican los resultados de las primarias pero sobre todo el tembladeral de los mercados y sobre todo las expresiones del presidente Mauricio Macri al respecto. (Ver Pág. 14)

"En tren de evitar males mayores a la urgencia, lo que hay que evitar, es el desbarranque y empeorar la crisis", consideró Héctor Daer uno de los conductores de la CGT a BAE Negocios.

Sin la metáfora del referente de Sanidad, otros secretarios generales consideraron que el "riesgo de caos" supera al riesgo país que tanto parece desvelar al Presidente. La lectura se amplifica no solo en Azopardo sino también en el Frente Sindical (Fresimona) que comanda el moyanismo. De ahí que en ambos sectores, que coincidieron en respaldo al Frente de Todos para las PASO, existe la expectativa de volver a reunirse con el candidato presidencial Alberto Fernández. No será por ahora, le dijeron a este medio desde las cercanías del ex jefe de ministros kirchneristas.

El tema, no obstante, forma parte del temario que analizará la mesa chica ampliada cegetista, al compás de que sus asesores económicos y también la mesa de especialistas en la materia del PJ vislumbran que se aceleraron los tiempos para establecer la medicina urgente "al legado de Cambiemos". El bancario Sergio Palazzo consideró que "Alberto Fernández va a necesitar un Parlamento que lo ayude a sacar al país adelante", incluyendo tácitamente al movimiento obrero en esa conjunción de fuerzas.

Mientras tanto, en el poroteo intrasindical, mensurando que los guarismos de las primarias "nos sorprendieron a los más optimistas", hubo realce para el Fresimona por haber cedido espacios de candidatura a favor de acuerdos como el que se logró con Sergio Massa para consolidar un Frente de Todos potente en nombres y propuestas.

“En tren de evitar males mayores, lo que hay que evitar es el desbarranque y empeorar la crisis”

El balance de la ofensiva sindical, no solo en el Frente Sindical, también realzó el rol de Hugo y Pablo Moyano, como también al titular de pilotos ( APLA) Pablo Biró. Blanco preferido del Gobierno para "denostar al movimiento obrero", según consignaron incluso fuentes no tan afines a Biró, se remarcó que su actitud crítica del modelo económico y aerocomercial "hizo lugar a la solidaridad con otros compañeros". "Y eso que los pilotos tienen salarios que en esta crisis algunos neoliberales consideran de privilegio, como si pilotear un avión fuera cosa sencilla", acotaron. Biró sigue entre los nombres que tendrán protagonismo en la CGT que sucederá a la actual etapa que comenzó en 2016. Amigos y no tanto, afines al Frente de Todos y cautos en cuanto a alineamiento con el kichnerismo, las secuencias de las últimas horas tienen razones económicas/políticos de alerta naranja, todas las paritarias quedan cortas, "pero el Presidente no toma conciencia de que está al borde del abismo" y acotan: "Cristina aprendió que la soberbia no es un buen camino, este Gobierno no lo entiende ni con el derrumbe que provocó". En tono de autocrítica el sector más dialoguista reseña: "y eso que evitamos la conflictividad superando el máximo posible".