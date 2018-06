Cuando los equipos de fútbol sufren algún traspié, la conferencia de prensa post partido se suspende. Ayer no hubo rueda de prensa tras la reunión de consejo directivo en Azopardo. La simple metáfora define la diáspora de la CGT envuelta en sus propios dilemas respecto a definir un paro general. Incluso no alcanza el precepto de considerar que "las soluciones a la coyuntura son políticas y económicas, no sindicales". Prueba de ello es que hubo discusiones a voz en cuello en el seno de la central obrera. Es el resumen de las semblanzas que secretarios generales varios deslizan.

Para los que se inclinan por "agotar" los canales de negociación era corrosivo adherir a la ofensiva de Camioneros, bajo mandato de Hugo y Pablo Moyano. Razones de táctica y contenido de egos históricos a esta altura. El Presidente de Independiente los desafío cuando por Crónica HD no solo consideró inevitable una huelga sino que subió la postura para realzar que la misma debía ser decretada con movilización.

Desde la historia reciente, el lunes pasado, en nombre de un vasto sector industrial uno de los referentes de un sindicato poderoso le solicitó a la conducción de Azopardo que decretaran la huelga sin demora. La inquietud no prosperó y desde ese bloque sindical le resumieron a BAE Negocios que solo queda margen en la CGT para una renovación en agosto, hoy más distante que los días por venir. Otro jefe gremial poderoso, Ricardo Pignanelli, se sinceró al declarar que "llegó el momento de hacer un paro, salvo que ocurra un milagro".

Hasta el martes habrá vigilia sobre los puntos que anticipó este diario, que sintetizan el pedido cegetista al Gobierno para: evitar suspensiones y despidos en los sectores público y privado durante los próximos 6 meses; reapertura de las paritarias sin limitación; eliminación del Impuesto a las Ganancias sobre el aguinaldo de julio; devolución de los fondos de las obras sociales sindicales y que no se trate el proyecto de reforma laboral.

El segmento inmediato es que del otro flanco del dialoguismo y la estrategia discutida, que incluye la rosca para blanquear "buenas intenciones" y resumir que "un paro no es un fin en si mismo", las regionales, la Corriente Federal de Sergio Palazzo, Héctor Amichetti y Horacio Ghilini, las CTA de Hugo Yasky y Pablo Micheli, los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP, CCC y Barrios de Pie) y el aval de la Iglesia seguirán traccionando por una huelga nacional, con el sello de la CGT o como multisectorial. Incluso algunos sindicatos ubicados en centrales diferentes se van a solidarizar en medidas de fuerza estratégicas, "en defensa propia", dentro del área de transportes.

Cuidadosa de detalles protocolares, incluso dentro de la CGT se cuestionó el hecho de asistir a la reunión con funcionarios el mismo día que se anunciaron los tramos básicos del acuerdo con el FMI. Uno de los ejes de la eventual huelga general, es precisamente el acuerdo con la entidad crediticia internacional.

La historia continuará el martes, nueva reunión con el Gobierno, incluyendo al ministro de Trabajo Jorge Triaca y sesión del consejo directivo en Azopardo, con final abierto más que nunca...