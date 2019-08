La convocatoria al Consejo del Salario antes del jueves es una posibilildad que se barajó durante el fin de semana en sectores del oficialismo, apenas decretada la eyección de Nicolás Dujovne. Desde la conducción de la CGT negaron tal chance como también las CTA y hasta los movimientos sociales que pujan por ser invitados a esa mesa. El margen de probabilidad, en un inicio de semana no laborable, están claras en la premura obligada para el Gobierno de ganar tiempos. A una semana de la derrota en las PASO y la hecatombe de mercados sumada a la incertidumbre del valor del dólar, el foro que determina el valor del Salario Mínimo Vital y Móvil sumó cotización a fin de concretar un parche más a las medidas de emergencia ya anunciada.

Como reseñó BAE Negocios, el valor que pretende la CGT para el nuevo piso salarial es de $31.148, en rigor del dato de la CBT verificada por el Indec. Moción que respaldan los movimientos sociales (ver recuadro) aún en la coincidencia de que nada reparará el daño a salarios y beneficios sociales que provocó el último latigazo de la devaluación, bajo la constante recesiva que se arrastra a partir de 2018. El valor del SMVM es a la fecha de $12.500, monto arrasado por los incrementos de precios sostenidos, la recesión y en la senda de "lo peor no pasó" que ofrecen las propias variables oficiales de la economía bajo la gestión Cambiemos.

"Sostuvimos los convenios colectivos, la Ley de Contrato de Trabajo y la seguridad social. Lo único que no pudimos revertir es la politica economica que nos llevó a esta debacle", resumió Héctor Daer, uno de los titulares de Azopardo al programa Solo Periodismo (CrónicaHD). El también referente de Sanidad consideró que rumbo a las elecciones de octubre y la posible transición, es decisivo el respeto a las instituciones de la democracia, para sellar una salida como corresponde a la crisis incluso en el lapso que demandará reactivar la economía del país. Sobre la certeza de que "las soluciones a la crisis son políticas y no sindicales", casi un lema de la CGT que tiene mandato hasta agosto del año próximo, en Azopardo consideran que Alberto Fernández honrará su palabra para otorgar protagonismo "concreto" al movimiento obrero en su eventual gestión. De allí también que la premura estratégica, sumada a la precaución para no ser considerados "desestabilizadores" de un gobierno no peronista forma parte de las reflexiones que periodícamente y desde hace años llegan desde Roma con el Papa Francisco como mentor.

“Si algo hay que exigirle al Gobierno es que vaya al FMI y le diga que lo que firmamos es imposible”

"Octubre está lejos en términos de estabilidad económica. Nosotros ofrecemos prudencia y responsabilidad", explicó Daer ante la consulta del canal de noticias y apuntó con dureza al Gobierno respecto de "actitudes contradictorias", como el oximorón político respecto al diálogo del Presidente Mauricio Macri con Alberto Fernández y los dichos de la legisladora Elisa Carrió, tanto ante el Jefe de Estado, como por redes sociales. "Que no hagan más actos de campaña arriba del Titanic y empiecen a gobernar. Porque si algo hay que exigirle al Gobierno es que vaya al FMI y le diga que lo que firmamos es imposible. Y a partir de ahí empezar a pensar en Argentina".