El escenario marcado por el ajuste y la idea de que lo peor está por venir impulsa a los dirigentes sindicales, incluso los de más llegada al Gobierno, a caminar rumbo hacia un paro por el peso propio de las alternativas. La fecha del 27 del corriente tomó cuerpo en gremios claves.

En la previa de la reunión de hoy, en la vereda "dialoguista" una fuente le sintetizó a diario Crónica que "puede haber tercer capítulo con el Gobierno, siempre es bueno negociar".

De hecho hay dirigentes que no desean llegar a este extremo en paralelo a la cancha que Hugo Moyano marcó en la víspera respecto al jueves y el plan de lucha camionero. La huelga docente bonaerense, la efervescencia de las CTA de Hugo Yasky y Pablo Micheli más la exigencia puntual de la Corriente Federal (CFT) respecto a "ir a más", completan la carga.

A la incertidumbre sindical se le sumó algo más que un dato: anoche todavía era incierta la realización del encuentro de la conducción cegetista con funcionarios del Gobierno pautada para hoy. Además, la ronda de conversaciones que mantuvo el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, ahondó desazón entre los jefes sindicales. A tal punto que los más enérgicos plantearon con claridad que en caso de no haber respuesta satisfactoria a puntos como suspensión de despidos, aguinaldo sin quite por impuesto a las Ganancias y otros tópicos "no se molestaran en esperarlos". Otros secretarios generales trataban de mantener alguna porción de oxígeno real. No alcanzan la entrega de los fondos que corresponden a sindicatos en virtud de las obras sociales, ya que los despidos y la cola del cometa llamado "acuerdo con el FMI" dejará más que efectos radioactivos a mediano y largo plazo.

De allí que el comunicado de la CFT de Sergio Palazzo, Héctor Amichetti y Horacio Ghilini considerara que ya lo requerido la semana pasada fue una "manta corta" en virtud de "lo que vendrá". Tampoco despertaron brote de confianza alguno los dichos del presidente Mauricio Macri, respecto que el acuerdo con el FMI contribuirá a sostener "la cultura del trabajo". Aseveran que de hecho "la reforma laboral en capítulos coleccionables", contradice el mensaje presidencial. En la cotización diaria incluso la avidez por marcarle la cancha a Moyano no alcanza para entusiasmar a varios referentes del movimiento obrero.

La discusión en el bloque de los transportistas nucleados en la poderosa CATT es un capítulo aparte. Tiene raíces intactas en incandescencia en aquella fallida huelga que debió concretarse tras la reforma previsional aprobada a fines del año pasado. Al menos tres dirigentes referenciados en grupos diferentes consideraban que a esta altura había que poner énfasis sobre lo "real y lo posible" mientras que otros admitían que "es tiempo de mantener las botas puestas en la tempestad". El valor agregado de la prédica del Papa Francisco, no define pero sí influye incluso teniendo en cuenta los encuentros que mantuvieron dirigentes sindicales con autoridades eclesiásticas nacionales.

El final abierto para las horas por llegar es de amplio margen, sucede que por primera vez desde diciembre de 2015, referentes considerables en el plano sindical consideraban que aquel dicho presidencial respecto de que "lo peor ya pasó" no incluye a los trabajadores y de ahí la necesidad de "decisión y acción".