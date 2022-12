La CTA Autónoma (CTAA) se pronunció en contra del bono de fin de año que por $24.000 anunció el Gobierno para el universo de trabajadores y trabajadoras registrados como también en relación a los $13.500 destinado a los titulares del programa Potenciar Trabajo, beneficio éste que se abonará en dos cuotas. Uno de los titulares de esa central y referente de ATE Nacional Hugo "Cachorro" Godoy consideró que ambos bonos son “tardíos e insuficientes”.

“Si seguimos por este rumbo, la caída de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras va a seguir siendo una constante en este tobogán en el que hemos caído, y un gobierno que el pueblo eligió para para impedirlo y para revertirlo, no está cumpliendo con su mandato electoral”, acotó.

El sindicalista de los estatales no dudó en aseverar que la decisión del Gobierno “no cubre las necesidades de todo el universo de trabajadores y trabajadoras y excluye directamente a los trabajadores estatales de los municipios de las provincias”. Como publicó BAE Negocios el resto del arco gremial mantuvo cautela para sus críticas públicas, o bien como la CGT en cuanto a su núcleo dominante, consideran que si el bono no confronta o entorpece las paritarias no merece mayores observaciones y apuntaron la preocupación al incremento sostenido de precios.

“Si la razón por la cual excluyeron al Estado Nacional tiene que ver con que en el marco de la paritaria se estableció una suma fija de 30 mil pesos a fin de año, creemos que esto es inadmisible, ya que se trata de una suma extraordinario por fuera de la discusión paritaria”, planteó Godoy.

En ese plano el titular de la CTAA refrendó que hay algunos municipios que con realidades económicas más pequeñas, “están dando bonificaciones entre 50, y 70 mil pesos, o por ejemplo en la La Rioja dieron una bonificación de 50 mil pesos”.

El vaso vacío

Dentro de su análisis también hizo referencia al denominado impuesto al sueldo, tal la calificación para el descuento por Ganancias que se aplican a algunos sueldos. “El salario no es ganancia, y tampoco se ha habilitado la exclusión del aguinaldo al impuesto a las ganancias sobre el salario de los trabajadores y trabajadoras. Esto también está pendiente”.

Godoy enfatizó que no fueron consultadas las centrales sindicales para definir los bonos anunciados y en ese sentido recordó que la postura crítica, ya expresada en cuanto a las medidas antiinflación que se fueron aplicando, como el acuerdo con el FMI los manifestaron desde la CTAA en tiempo y forma. “Cuando tuvimos oportunidad planteamos nuestras propuestas y nuestras necesidades a la ministra de Trabajo, cuya única respuesta fue que dependían de la resolución del Ministerio de Economía. Y si este ministerio sigue con un criterio de ajuste y de implantación de los acuerdos del Fondo Monetario Internacional, el Gobierno va seguir estando cada día más en deuda con las necesidades de los trabajadores y trabajadoras y de los sectores más desposeídos de nuestra sociedad”.