El titular de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, anunció hoy que su central realizará el próximo miércoles un paro nacional y una marcha al Congreso nacional en rechazo al Presupuesto 2019 que durante esa jornada se tratará en el Senado y podría convertirlo en ley.

"Le exigimos a los senadores que no lo voten (al Presupuesto). Hemos convocado a un paro nacional con movilización al Congreso el 14 de noviembre. Esperamos que se sumen la otra CTA y todos los sectores", sostuvo Micheli en declaraciones a la radio Futurock.

El sindicalista además reclamó que "paren los despidos" y que "se pongan al día las deudas de las familias que están hasta el cuello por alimentos y tarifas".

"Entendemos que este presupuesto es un desastre y va a agravar aún más las cosas", se quejó el titular de la CTA Autónoma, quien también apuntó contra el bono que negocian la CGT y el Gobierno.

"Este bono no está garantizado para todos los trabajadores. Si el Estado no les paga a los trabajadores estatales. ¨Por qué le exigen a los empresarios?", planteó Micheli, quien subrayó: "La CTA Autónoma no va a rechazar el bono pero va a seguir peleando por un aumento en blanco".