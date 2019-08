La Cámara Nacional Electoral intimó ayer al Gobierno nacional a "dar inmediato cumplimiento a la entrega" a todas las fuerzas políticas el tener acceso al software que la empresa Smartmatic utilizará para contar los votos el próximo domingo en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias ( PASO).

La medida del tribunal se produjo a horas de que los apoderados del Frente de Todos interpusieran ante la jueza María Romilda Servini, un recurso de amparo contra SmartMatic a los fines de que se disponga "su apartamiento inmediato" de las tareas de escrutinio electoral.

“Si la Cámara no resuelva la cuestión del amparo, pedimos veedores para la empresa”

En una acordada extraordinaria, los camaristas Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, reivindicaron "el derecho de las agrupaciones políticas a obtener -en los términos del artículo 108 del Código Electoral Nacional- una copia del software que se utilizaría para el procesamiento de los resultados provisorios, con el objeto de efectuar las comprobaciones pertinentes".

Siete días atrás la Cámara Electoral le había ordenado a la Dirección Nacional Electoral entregar una copia del software a los partidos políticos, lo que iba a ser incumplido por el organismo.

En contraposición, la DINE esgrimió "que recién daría cumplimiento a las previsiones del artículo 108 del Código Electoral Nacional 48 horas antes de la fecha establecida para cada jornada electoral", plazo que el tribunal electoral consideró "a todas luces insuficiente para el cumplimiento de su finalidad" ante lo cual procedió finalmente ayer a intimar su entrega.

"La acordada 3 del año 2017 estableció que el Gobierno debería presentar el software tanto a las agrupaciones políticas como a la Cámara Nacional Electoral con 30 días de anticipación, pero estamos a 4 días de los comicios y aun no lo presentaron", señaló García Blanco, una de las apoderadas del Frente de Todos, ante la consulta de BAE Negocios.

"La Cámara les dijo basta y los conminó a entregar el software, por lo que creo que mañana (por hoy) la Dirección Nacional Electoral (DINE) procederá a citar a todas las agrupaciones para proceder al sellado del sistema informático", prosiguió la abogada.

García Blanco advirtió que esa alternativa no les da "ninguna tranquilidad porque no sabemos lo que el Gobierno va a presentar, ni lo que hay adentro, salvo que les permitan a nuestros técnicos informáticos ver todo el proceso, certificar la seguridad de la trazabilidad, la digitalización y que nos den los codigos tif".

"Nosotros presentamos un amparo ante la doctora Servini pidiendo se saque a la empresa y se vuelva al sistema que veníamos utilizando y en caso de que la Cámara no resuelva la cuestión del amparo, pedimos veedores para la empresa", agregó.

“El Gobierno dirá que no está en condiciones de controlar las PASO y pedirá suspenderlas”

Para la abogada, el proceso electoral que ya está en curso "no tiene transparencia, ni da seguridad, pero además, si no nos entregan los tif, es porque evidentemente hay algo que no esta bien".

Por su parte, un destacado dirigente del Frente de Todos advirtió que el Gobierno "ante las denuncias de la oposición", podría salir a decir "que no pueden controlar las PASO, porque además, los números que manejan son desastrosos para ellos" y argumentando "que no están en condiciones de afrontar el comicio, pedirán suspenderlo".