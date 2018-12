La Cámara Federal confirmó ayer el procesamiento con prisión preventiva de la ex presidenta Cristina Kirchner, por considerarla jefa de una asociación ilícita destinada a cobrar coimas a cambio del direccionamiento de la obra pública y la actual senadora salió a cuestionar el fallo a través de su cuenta de Twitter.

El tribunal también le trabó un embargo por 1.500 millones de pesos, en el marco de la denominada causa de los cuadernos, que surgió a partir de las anotaciones que habría realizado el chofer del ex funcionario detenido Roberto Baratta.

Con esa decisión, la Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó el fallo del juez federal Claudio Bonadio, quien había anticipado que iba a avanzar con el pedido de desafuero en la Cámara alta cuando tuviera el respaldo del tribunal superior.

Los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia avalaron el argumento de Bonadio y coincidieron en que la ex mandataria tuvo "conocimiento del sistema de recaudación" en todo momento.

Además, los camaristas confirmaron los procesamientos con prisión preventiva del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, de Baratta y del ex secretario de Obras Públicas José López, como "organizadores" de la maniobra.

Una vez hecho público el fallo, Cristina salió a cuestionarlo: "Digo yo: ¿Dónde se escribirán las sentencias? Todo a pedido y a medida de Macri, Cambiemos, Clarín y sobre todo: el desastre de la economía. Partido Judicial a la carta", subrayó la ex mandataria en su cuenta de Twitter.

La líder de Unidad Ciudadana se refirió a una nota publicada el 13 de diciembre pasado, en la que se habló de un fallo "satisfactorio" para los empresarios y advirtió que "una semana después, esa Cámara Federal hizo exactamente lo que publicó Clarín: dijo que soy la jefa de una asociación ilícita (una más y van) y dejó afuera a los empresarios", dijo con ironía.

Por su parte, el jefe del interbloque peronista Argentina Federal en el Senado, Miguel Angel Pichetto consideró que "la prisión preventiva es totalmente innecesaria. La expresidenta es senadora, tiene su domicilio, ha comparecido todas las veces que ha sido requerida. Me parece un verdadero absurdo, un disparate" porque no hay "riesgo de fuga" y ratificó que "no procede el desafuero hasta que no haya sentencia firme".