En el fallo en el que confirmó el procesamiento de la ex presidenta Cristina Kirchner, la Cámara Federal ordenó también la liberación de cuatro empresarios y cuatro ex funcionarios, detenidos por orden del juez federal Claudio Bonadio en la denominada causa de los cuadernos.

Los empresarios liberados son Carlos Mundín, Raúl Vertua, Néstor Otero y Juan Carlos Lascurain, ex titular de la Unión Industrial Argentina ( UIA), los dos últimos con prisión domiciliaria.

En tanto, también fueron beneficiados con la liberación Walter Fagyas, ex presidente de Enarsa; Hernán del Río, chofer de José María Olazagasti; Ezequiel García, ex director de Energías Renovables del Ministerio de Planificación; y Hernán Gómez, ex asesor del Ministerio de Planificación.

La Cámara Federal consideró que los ocho deben estar procesados por participar de la maniobra, pero no por "asociación ilícita", a diferencia de lo que había planteado Bonadio.

Por el mismo delito, además, revocó también el procesamiento del director corporativo y hombre fuerte de Techint Luis Betnaza, al dictar su falta de mérito por este hecho, y confirmar su procesamiento por cohecho activo, aunque instruyó al juez de primera instancia “a transitar los canales probatorios necesarios para dotar de la mayor definición a los escenarios denunciados por las partes”.

"Se desvanecen los riesgos procesales considerados", señalaron los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, al evaluar que los imputados pueden seguir el proceso en libertad.

Además, estimaron que "en principio adolecerían de los riesgos procesales que amenazan el avance de las actuaciones en cuanto al recupero de activos y la concreción del derecho".

Con respecto a Héctor Zabaleta, ex director de Administración de Techint, la Cámara decidió revocar la falta de mérito dispuesta y decretar su procesamiento sin prisión preventiva, junto a Jorge Guillermo Neira, Héctor Javier Sánchez Caballero, Rodolfo Armando Poblete, Francisco Rubén Valenti -todos ellos en calidad de partícipes necesarios- y Osvaldo Antenor Acosta -en calidad de coautor-, en orden al delito de cohecho activo, reiterado".