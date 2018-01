La Cámara Federal otorgó hoy la excarcelación a Amado Boudou y a su amigo José María Nuñez Carmona, pero el ex vicepresidente seguirá detenido en función que tiene prisión preventiva en otro expediente, en tanto que el empresario sí recuperará su libertad.

Fuentes judiciales informaron que la Sala de Feria le otorgó la excarcelación a Boudou en la investigación por enriquecimiento ilícito, pero seguirá detenido porque tiene prisión preventiva en otro expediente por viáticos irregulares.

Por otra parte, la Cámara Federal porteña rechazó hoy el pedido de excarcelación del ex secretario Legal y Técnica Carlos Zannini, que continuará detenido por presunto encubrimiento de Irán en la investigación del atentado a la AMIA.

Fuentes judiciales informaron a NA que los jueces Leopoldo Bruglia y Eduardo Farah rechazarón la excarcelación, por lo que el ex funcionario del kirchnerismo seguirá detenido en la causa que lleva adelante el magistrado federal Claudio Bonadio.

En primera instancia, Bonadio decretó la prisión preventiva y procesamiento de Zannini y de la ex presidenta Cristina Kirchner (previo desafuero en el Senado) por los delitos de encubrimiento y traición a la patria, aunque este último fue anulado luego por la Cámara Federal.

Poco antes del receso, la Cámara Federal ratificó los procesamientos con prisión preventiva de la ex mandataria, el ex canciller Héctor Timerman, Zannini, el dirigente Luis D' Elía, el ex líder de Quebracho Fernando Esteche, y el representante de la comunidad islámica en el país Jorge Khalil.

Timerman fue excarcelado este miércoles por decisión del juez federal Sergio Torres por el precario estado de salud del ex funcionario y para que pueda obtener el visado e ingresar a los Estados Unidos, a fin de realizar un “tratamiento experimental” contra su enfermedad.

En tanto, están ratificados los procesamientos sin prisión preventiva del ex titular de la AFI Oscar Parrilli y del diputado Andrés Larroque, por los delitos de “estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad, estorbo a la labor funcional y encubrimiento agravado.