Alertados por la creciente división dentro de Cambiemos en Córdoba, desde la Casa Rosada impulsan la intervención de la Mesa Nacional para encontrar una salida a la crisis política que se generó en torno a las internas que se fijaron para el 17 de marzo próximo. Sin embargo, la fórmula a gobernador y vice de esa provincia integrada por Mario Negri y Héctor Baldassi presentó ayer un escrito para impugnar las primarias, mientras desde el sector que encabeza el intendente de la capital cordobesa, Ramón Mestre, advirtieron que si no se elige al candidato a través del voto, la alianza entre PRO, la UCR y la Coalición Cívica corre riesgo de romperse en ese distrito.

A esta altura, son pocos los que en el Poder Ejecutivo nacional piensan que la mesa que se creó en 2017 conseguirá frenar la escalada de acusaciones entre los correligionarios luego de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, con apoyo de la Coalición Cívica y un sector del radicalismo, ordenó dar de baja las internas. Tanto es así que por la tarde de ayer, Negri y Baldassi, junto al precandidato a intendente de la capital de "Somos el cambio", Luis Juez, hicieron una presentación ante la Junta Electoral para objetar los comicios que ellos mismos habían convalidado en diciembre último.

"No contamos con padrones depurados, no hay autoridades comiciales y la logística y escrutinios provisorios inobjetables -a llevarse a cabo en los 408 circuitos electorales definidos-, ha quedado demostrado inobjetablemente por los organismos y empresas con experiencia en ese oficio y a quienes por unanimidad esa Junta Electoral solicitara la viabilidad y presupuesto por esa tarea, la imposibilidad objetiva de llevarlo adelante", señala el escrito, que busca evitar la realización de las internas. Aunque sin dar nombres, también apunta contra el intendente de la capital cordobesa y titular de la UCR provincial: "Es el momento final de la amplitud de miras, disponiendo todo individualismo soberbio, que no trabaja para ganarle a Unión por Córdoba sino para que el oficialismo continúe en el gobierno de la provincia".

Desde en entorno de Mestre remarcaron una vez más que "las internas son viables" y recordaron que ofrecieron a Negri y Juez que "pongan los 1500 presidentes de mesa" durante el proceso electoral. "No quieren someterse a los votos porque saben que pierden", dijo a este diario una fuente del gobierno de Córdoba capital, en alusión a la resistencia del presidente del interbloque de diputados de Cambiemos y del ex embajador en Ecuador a elegir el candidato a gobernador de ese espacio a través de la votación. Otro funcionario provincial fue un poco más allá: "La interna no la van a poder bajar y si lo hacen, no va a existir más Cambiemos en Córdoba".

Sobre el intento de saldar la discusión a través de la Mesa Nacional, desde el mestrismo subrayaron que "los problemas de Córdoba, los resuelven los cordobeses" y que "la Mesa de Cambiemos sólo podría ayudar diciendo que cuando no se pueden poner de acuerdo entre los distintos candidatos hay que encontrar la solución a través de una votación".