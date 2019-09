Las diferencias entre la Corte Suprema y la Casa Rosada quedó expuesta en la presentación del anteproyecto de ley del nuevo Código Procesal Civil y Comercial. Pese a que el Gobierno cursó invitaciones a los miembros del máximo tribunal ninguno estuvo presente en el Salón Blanco.

Desde el Ministerio de Justicia alegan el faltazo tendría que ver con la suba de sueldo de 30 por ciento que pretendían todos los miembros, a los que se suman los dos de 7,5% que se dieron en el primer trimestre. En una carta dirigida al jefe de ministros, Marcos Peña, habían solicitaron modificaciones en las partidas presupuestarias a efectos de otorgar un diez por ciento (10%) de incremento salarial en el mes de setiembre, un diez por ciento (10%) de incremento salarial en el mes de noviembre y un diez por ciento (10%) de incremento salarial en el mes de diciembre, para todas las categorías del Poder Judicial.

El Gobierno intentó minimizar al ausencia de los jueces de la Corte al calificarla de "razonable" porque la invitación la habían cursado recién el viernes. El encargado de aclarar el tema fue el ministro de Justicia, Germán Gavarano, quien descartó que esté relacionado con el tema salarial. "Sería una rareza que vengan. Uno los invita de cortesía", explicó ante los periodistas.

Hasta ahora sólo quedó resuelto el primer tramo del aumento, o sea el 10 por ciento previsto para este mes. "Seguramente después se avanzará en los otros tramos", afirmó el funcionario ante una consulta de BAE Negocios.

Como un de los logros mencionados de la gestión se resaltó la normativa de que los nuevos jueces y funcionarios de la Justicia paguen el impuesto a la Ganancias. "Este es el primer gobierno que lo ha logrado. Esto marca que este gobierno ha hecho transformaciones profundas", destacó Garavano al termino del acto.

En cuanto el nuevo código, el Gobierno tiene en claro que será muy difícil un tratamiento del proyecto este año en el Congreso. Dentro de los proyectos pendientes en materia legislativa quedaron sin debate el Régimen Penal Juvenil y el Código Penal, ambos elevados en 2019 al Parlamento pero que seguramente quedarán para un próximo período legislativo.

El Presidente encabezó la presentación del nuevo Código Civil y Comercial donde hizo foco en la falta de "confianza en la Justicia" de la sociedad, y que su gobierno buscó "corregir esta situación". También mencionó la lentitud de los procesos judiciales. "Si los procesos tardan años no es confiable", sentenció en un salón Blanco repleto de jueces civiles y comerciales. El único funcionario presente además de Garavano fue el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y el legislador Fernando Iglesias.

"Si la justicia es lenta no es justicia. Si la justicia no es independiente no es justicia", reclamó Macri al insistir que su gestión trabajó para que la "política no intervenga en la justicia".

En el medio de los rumores sobre el futuro de los ministros y funcionarios en el caso de que Macri pierda las elecciones, Garavano dijo a este medio que "seguirá de ministro" después del 10 de diciembre. En el entorno aseguran que en el caso de que Macri logre la reelección "seguirá en el cargo si se lo piden".