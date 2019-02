El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, se manifestó sorprendido por la publicación de una carta donde la AMIA le solicita desistir de la acusación contra la ex presidente Cristina Fernández por supuesto encubrimiento de Irán.

"La AMIA ni siquiera es querellante en esta causa con lo cual nos sorprende una posición política a un año de iniciada la causa. No se expidieron públicamente (en el inicio) y lo hacen ahora con esta nueva comisión directiva", manifestó Knoblovits.

"Nos molesta que lo haga a través de un hecho público. La carta es una carta más y que iba a tener el tratamiento que corresponde, lo que es noticias es que lo haga por los medios", añadió en declaraciones formuladas esta mañana a radio Continental.

En una carta, la AMIA le reclamó ayer a la DAIA que desista de la causa contra la ex presidente, al considerar que ese proceso es perjudicial para la comunidad en general y afecta en particular a la mutual en su gestión específica.

El documento publicado ayer por la Agencia de Noticias AJN, fue confeccionado por la Comisión Directiva de la AMIA y entregado a las autoridades del brazo político de la entidad.

Para la mutual, la DAIA podría tomar distancia de la denominada grieta de la Argentina si renuncia a la demanda contra la ex mandataria nacional.

Por su parte Knoblovits destacó que no es la manera habitual de comunicarse entre entidades y además la carta ya había sido presentada cinco días atrás en mesa de entrada de la DAIA, con lo cual recibiría el tratamiento adecuado.

"La DAIA es la representación de 128 instituciones de la comunidad judía en toda la República Argentina, la AMIA es una institución de la DAIA que pertenece a la región Buenos Aires", señaló.

Por otra parte, agregó que la AMIA no es querellante en la causa, se expide recién ahora con esta nueva comisión directiva que integramos "desde hace no más de treinta días". Además, señalaron que a la comisión pasada no le pidieron lo mismo y esa es la única lectura política que se puede hacer.

Sin embargo Knoblobits descartó de plano que la publicación de la carta tenga su origen en acuerdos con sectores políticos. "Tiene consecuencias políticas, pero no tiene una génesis política", acentó.