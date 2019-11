La Iglesia argentina salió ayer al cruce de los dichos del ex embajador en El Vaticano Eduardo Valdés sobre el aborto y advirtió que "nadie puede hablar en nombre del Papa".

"El Papa Francisco se expresa en sus gestos y palabras de padre y pastor, y a través de los voceros formalmente designados por él. Nadie ha hablado ni puede hablar en nombre del Papa", subrayaron los obispos en un comunicado difundido por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), luego de que el domingo último el diputado del Parlasur señalara que "la interrupción voluntaria del embarazo va a ser ley y Francisco, aunque no esté de acuerdo, va a entender cómo marcha el mundo".

La Iglesia salió al cruce de esos dichos y destacó el "compromiso irrevocable del Santo Padre para con la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural" y enfatizó que "subordinar su magisterio doctrinal a coyunturas políticas resulta inaceptable".

También invitaron "a descubrir que el aporte a la realidad del país que pueda dar Francisco, hay que encontrarlo en su abundante magisterio y en sus actitudes como pastor, no en interpretaciones tendenciosas y parciales".

La jerarquía eclesiástica argentina salió al cruce de Valdés, en momentos en que el presidente electo Alberto Fernández afirmó que impulsará un proyecto propio para despenalizar el aborto. Tras la polémica, Valdés aseguró en Twitter que tergiversaron sus "dichos sobre el aborto" porque "en todo momento aclaré que Francisco no piensa como yo en este tema. No cuenten conmigo los que quieran enfrentar a @Pontifex_es con el nuevo gobierno", mientras que en una entrevista radial, agregó que "el Episcopado se dejó llevar por lo escrito y hubiera estado bueno que me llamen por teléfono".