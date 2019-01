La Cámara Federal de Resistencia confirmó hoy el procesamiento con prisión preventiva de la diputada nacional de Cambiemos por Chaco Aída Ayala, quien calificó la medida de "arbitraria" y "escandalosa".

"Siempre he dicho que no me escudo en los fueros, ni me escudaré. Ejerzo mi defensa jurídica y mis abogados han apelado porque la decisión que ha tomado la Cámara es arbitraria", afirmó.

La legisladora de la UCR está acusada de integrar una asociación ilícita que lavaba dinero a través de contratos irregulares con una firma de recolección de residuos de Resistencia, en momentos en que se desempeñaba como intendenta de esa ciudad.

El 27 de diciembre pasado, a pedido de la defensa de Ayala, la Cámara de Casación Penal había anulado la prisión preventiva dictada por la Cámara Federal y ordenado a esta última que fundamente esa decisión.

Finalmente, la Cámara Federal ratificó el procesamiento y pedido detención previo desafuero de la diputada oficialista, al advertir sobre la posibilidad de que entorpezca la investigación.

"En este momento no hay ninguna medida ordenada por la Justicia que yo pueda obstruir", retrucó la legisladora radical en declaraciones a la prensa.

Al respecto, agregó: "Se me acusa de contar con capacidad económica para obstruir y ello es falso de toda falsedad pero no porque lo diga yo sino porque está en el expediente a través de informes como el del Registro de la Propiedad que indica cuáles son mis bienes, el perfil patrimonial de la AFIP, informe del Registro de la Propiedad del Automotor, informe de la Oficina Anticorrupción".

Para Ayala, "está demostrado que no hay irregularidades" durante su gestión como intendenta de Resistencia.

A la diputada de Cambiemos se le imputan los "delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público en calidad de coautora, y lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario público, en calidad de coautora, todos en la modalidad de concurso real".