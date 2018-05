La Corte de Casación, la más alta instancia judicial francesa, confirmó ayer la extradición de Mario Sandoval, un expolicía reclamado por Argentina, acusado de la desaparición de un estudiante durante la dictadura militar.

El 19 de octubre de 2017, la Corte de Apelación de Versalles había emitido una opinión favorable a la extradición a Argentina de este expolicía, pero Sandoval presentó un recurso de casación para anular la sentencia, que fue desestimado este jueves por la justicia francesa.

La justicia argentina acusa a Sandoval del secuestro y la desaparición el 30 de octubre de 1976 de Hernán Abriata, un estudiante en arquitectura que estuvo detenido en la ESMA. El acusado, que niega ser el Sandoval de la acusación argentina, se exilió en Francia tras la dictadura y obtuvo la nacionalidad francesa en 1997, lo que no impide su extradición ya que no era francés en la época de los hechos. "Me alegro mucho pensando en la madre de Hernán Abriata, que espera que se haga justicia desde la desaparición de su hijo", declaró a AFP Sophie Thonon, abogada del Estado argentino.

"Ahora entramos en una fase administrativa. El gobierno debe aplicar la decisión judicial y procurar que no se escape Mario Sandoval, que no está encarcelado", añadió. Se trata de una "decisión histórica", se felicitó en un comunicado un grupo de asociaciones francesas, encabezadas por la Asamblea de Ciudadanos Argentinos residentes en Francia (ACAF), que instó al gobierno francés a "proceder a la firma del decreto de extradición, lo antes posible".

La Corte de Casación desestimó este jueves los argumentos de la defensa de Sandoval, que afirmaba que había muchas incoherencias en la descripción de su cliente en el momento de los hechos.

El tribunal francÚs recordó "que entre las personas secuestradas en la ESMA durante el periodo señalado en la petición de extradición, varias indicaron haber visto a un oficial de la policía federal apodado Churrasco o Churrasquito y haber sido interrogadas por él", y añadió que la "descripción que dieron de ese hombre corresponde con la de Mario Alfredo Sandoval, a excepción de su corpulencia que pudo haber cambiado en más de 30 años". Se cree que el acusado participó en más de 500 asesinatos, torturas y secuestros. Pero el caso Abriata es el único en el que se basa el pedido de extradición, ya que la justicia argentina dispone de varios testimonios que implican al expolicía.