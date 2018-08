Tras la restitución del Justicialista'>Partido Justicialista nacional a sus autoridades electas, la justicia debió intimar al ahora ex interventor, el dirigente gastronómico Luis Barrionuevo, para que proceda a devolver las instalaciones de la histórica sede ubicada en Matheu 130, la cual decidió cerrar con llave para luego emprender un viaje al exterior.

Un día después de que los camaristas Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía dispusieran restituirle el partido a su presidente electo, el diputado nacional José Luis Gioja, quien no pudo ingresar a la sede por encontrarse cerrada, la jueza federal María Romilda Servini debió emitir una cédula de notificación dirigida a Barrionuevo y a Horacio Raúl Ferro Méndez, ex interventor y ex apoderado respectivamente, en la que les ordenó devolver las instalaciones.

"No quisimos hacer lo mismo que hicieron ellos que fue ir con la policía. El jueves nos acercamos hasta la sede, estaba cerrada y luego nos dirigimos al juzgado como manda la sentencia de la Cámara", dijo Gioja en diálogo con BAE Negocios, quien consideró que "lo válido aquí ha sido la contundente resolución de la justicia" a favor de "restituirnos el partido tal como había planteado el fiscal Jorge Di Lello en su dictamen".

Por su parte, la apoderada del PJ nacional, Patricia García Blanco confirmó la presentación ante el juzgado de Servini, aunque se negó a pensar que Barrionuevo pueda no acatar "una orden de la justicia", pese a lo cual, advirtió que en caso de que eso no suceda "pediremos la apertura a través de un cerrajero, con la presencia del juzgado".

Por otro lado y respecto a la normalización del principal espacio político de la oposición, Gioja resolvió convocar a las instancias internas del partido a una reunión que tendrá lugar el 16 de agosto próximo: "Estamos haciendo una convocatoria al Consejo en pleno, a los presidentes de los partidos Justicialista de los 24 distritos y a la Comisión de Acción política, donde vamos a fijar un cronograma de trabajo".

El diputado dijo que avanzaran "hacia la unidad, dispuestos a construir el frente más grande y más amplio posible", el se deberá "transformar en una instancia electoral con reglas claras, donde podamos acordar candidatos" y "en caso de no lograrlo, donde podamos disputar una gran primaria como manda la ley".