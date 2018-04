Al igual que con otros integrantes del Gabinete del presidente Mauricio Macri, desde la Oficina Anticorrupción resolvieron intervenir "de oficio" en el caso del secretario de Finanzas, Santiago Bausili, acusado de cobrar un bono diferido del Deutsche Bank -donde trabajaba antes de ingresar en el Gobierno nacional- durante 2016 y 2017 mientras se desempeñaba como funcionario público. Lejos de cuestionar al organismo que conduce Laura Alonso, en la Casa Rosada celebraron la decisión y descartaron la remoción de la mano derecha del ministro de Finanzas, Luis Caputo.

Aquejados por los reiterados conflictos de interés, algunos bajo sospecha de corrupción, desde el Poder Ejecutivo nacional se esforzaron por multiplicar las muestras de transparencia a través de los discursos del Presidente, las explicaciones de algún que otro ministro en el Congreso, con clases de coaching discursivo mediante, y también con las investigaciones de la Oficina Anticorrupción, que en esta oportunidad deberá determinar si Bausili incurrió o no en un conflicto de interés y si deberá devolver el bono que recibió del banco internacional.

"Nos parece bien que los funcionarios brinden explicaciones. En el caso de Bausili estamos seguros de que no cometió ningún hecho ilícito", explicó una fuente de Balcarce 50 a BAE Negocios. Y agregó que no sólo "no van a pedirle la renuncia" sino que Macri "ni siquiera le cuestiona algo de este tema".

Otro funcionario nacional señaló que el bono que el secretario de Finanzas percibió en 2016 y 2017 "está mencionado en su declaración jurada" ante la Oficina Anticorrupción.

Según lo que publicó días atrás el diario La Nación, Bausili cobró un bono diferido en euros y en acciones del Deutsche Bank, donde trabajó hasta un mes antes de ser nombrado funcionario en la administración de la alianza Cambiemos. El monto es de 100.000 euros, en cuotas, y en 13.025 acciones de esa entidad bancaria.

Aunque en el gobierno aseguran que Bausili no interfería en cuestiones vinculadas al Deutsche Bank, mantuvo más de un encuentro con altos ejecutivos de ese banco. El cual a su vez fue elegido como colocador de bonos públicos y cobró una comisión.

Al menos en la Oficina Anticorrupción, el secretario de Finanzas deberá recorrer el mismo camino que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, por las acciones que tenía en Shell; el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, por el cobro de un bono de 500 mil pesos por parte de la Sociedad Rural Argentina, y el subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, por no haber declarado una depósito de 1,2 millón de dólares en la Banca Privada d'Andorra. Este último con menos suerte que los dos anteriores ya que tuvo que renunciar a su cargo.