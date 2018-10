La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, apelará la condena que recibió el ex ministro de Planificación, Julio de Vido, por la tragedia de Once al considerar que la sentencia "no termina de concluir que el fraude mató".

El organismo que ella dirige fue querellante en el juicio y había solicitado una pena de diez años de prisión para el ex funcionario, que finalmente recibió 5 años y 8 meses por el delito de administración fraudulenta pero fue absuelto por el de estrago culposo por el accidente ferroviario ocurrido el 22 de febrero de 2012, en el que murieron 51 personas.

"Si bien vamos a esperar la lectura de los fundamentos en diciembre, la Oficina Anticorrupción muy probablemente apele, porque entendemos que el fallo dice que hubo corrupción, hubo fraude en el manejo de los asuntos ferroviarios, pero no termina de concluir que el fraude mató", adelantó.