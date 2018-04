El ministro de Hacienda de La Pampa, Ernesto Franco, confirmó ayer la decisión de la provincia de no adherir al Pacto Fiscal y aseguró que el diálogo con Nación está cortado.

"Hoy tocamos fondo en la relación con Nación. Desde 2016 a la fecha sólo nos envían lo que no es discrecional y, a su vez, no hay obras. Entonces, si hoy nos mantenemos, lo podemos hacer", declaró el ministro al concurrir a la Legislatura provincial a trazar los ejes de su gestión a lo largo de 2018.

En su visita, el titular de la cartera de Hacienda de La Pampa argumentó la decisión de la provincia de no avalar el Pacto y Consenso Fiscal y en éste sentido agregó: "Nuestros legisladores tienen una orden clara: no tratarlo".

Respecto a la relación de esa provincia con el gobierno nacional a partir de la decisión de no adherir al pacto, Franco enfatizó: "El diálogo está cortado. Hay un sacrificio muy grande. No existe nada, no existe ningún tipo de obra, y las únicas que había eran los jardines de infantes en Santa Rosa e Ingeniero Luiggi, que, ustedes vieron, están paradas", afirmó.

En el plano nacional sostuvo que "la mayoría de las provincias están calladas, no porque no tengan problemas, sino porque están captadas desde el punto de vista de las deudas".

Al preguntársele por los índices de pobreza, que aumentaron en La Pampa pese a que bajaron a nivel nacional, Franco respondió que se guía "por el índice de necesidades básicas insatisfechas y, en este sentido, La Pampa y Capital Federal tienen las más bajas del país".

Sobre las declaraciones del senador nacional Juan Carlos Marino (UCR-Cambiemos), respecto a que la decisión de La Pampa de no adherir al Pacto perjudica a los municipios, el ministro declaró que "le está tomando el pelo a los legisladores provinciales y comete errores en sus apreciaciones".

El ministro Franco terminó confirmando los dichos del del gobernador Carlos Verna, quien días atrás afirmó que La Pampa no adheriría al pacto fiscal a raíz de "incumplimiento de varias promesas" de la Nación, lo cual fue considerado por Cambiemos como una medida política "electoral". De esa manera La Pampa se sumó a San Luis, la única provincia que hasta ahora se había resistido a adherir al Consenso Fiscal.