El diputado radical Facundo Suárez Lastra sostuvo ayer que la UCR "no gobierna" sino que sus dirigentes participan "en lugares donde nos ha convocado el Poder Ejecutivo". En declaraciones a radio Futurock, el ex intendente porteño indicó que la política gubernamental "la define el presidente" y que por lo tanto desde la UCR no se van a "hacer cargo de decisiones" que ellos no toman. Además, el legislador de Cambiemos negó que exista una "crisis de gobernabilidad".