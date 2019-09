Los trabajadores afiliados a la Unión Docentes Argentinos (UDA) realizaron medidas de fuerza y reclamaron por "la caótica situación de Chubut, que provocó la muerte de dos docentes ante un Estado ausente", expresó el titular de ese sindicato, Sergio Romero. Dicha organización consideró que más allá de la huelga debe mantenerse activa la memoria por los hechos donde fallecieron las dos docentes en Chubut en un accidente automovilístico en la ruta 3, al regresar de una protesta en demanda del pago de los salarios.

Romero expresó que "es inadmisible que otra vez pierdan la vida compañeros y compañeras como consecuencia de un Estado totalmente ausente", y sostuvo que esos decesos "no están fuera del contexto general por el que atraviesa Chubut, donde no se perciben los salarios y la obra social está cortada". Los maestros y profesores de esa provincia "no pueden enfrentar su manutención diaria ni atender su salud", puntualizó Romero.