En el marco del Tercer Coloquio Industrial, el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, dialogó con BAE Negocios y señaló que "una mejora del salario real es necesaria para abandonar la estanflación" aunque "habrá que buscar un equilibrio". Habló de la necesidad de un acuerdo social que no se limite sólo a precios y salarios y fue crítico de la gestión Cambiemos.

Acevedo afirmó: "Claramente se necesita una mejora salarial, con esta estanflación... El consumo interno se ha parado muchísimo. Eso se ve en las industrias, que están utilizando sólo el 60% de su capacidad instalada".

Consultado frente a la potencial demanda gremial de una mejora o recuperación fuerte del salario real de cara al mentado acuerdo social entre trabajadores y empresas, Acevedo afirmó: "Creo que lo que están diciendo los trabajadores es verdad. Tenemos que buscar un equilibrio. No es el momento para el acuerdo, hay que esperar un gobierno que tenga las condiciones para eso. Y ahí se tiene que buscar que todas las variables se emparejen. Pero no es sólo precios y salarios. Está la cuestión del costo de los créditos, por ejemplo. Si tenés que pagar 80% de tasa, eso va a ir al precio del producto de algún modo u otro. Y la mejora del salario real se va a tener que hacer de alguna manera. Subiéndolos o bajando la inflación".

Acevedo afirmó que no espera que la actividad muestre recuperación en sus números de agosto hacia adelante: "No veo mejora en la industria. Soy optimista para adelante si buscamos el tipo de consenso del que estamos hablando que, insisto, no debe ser sólo de precios y salarios. La industria viene en caída. Todos los meses ha estado cayendo. Salvo dos o tres meses a principios de año y ya en ese momento decíamos que veíamos que lo que esperaba el gobierno era demasiado voluntarioso".

"Somos una gremial empresaria y tenemos que actuar con todos los gobiernos. Cuando este comenzó a delinear una política determinada. nosotros le hemos hecho objeciones. De ahí, si nos escucharon o no... hay que recordar que nos trataron de llorones", afirmó.

Además se refirió a las declaraciones del referente económico de Frente de Todos, Matías Kulfas, en torno a la necesidad de encontrar una senda de crecimiento en base a exportaciones y declaró que la UIA trabaja en un proyecto con propuestas para todos los candidatos presidencales: "Desde la semana que viene vamos a presentar una propuesta a todos los candidatos. Tenemos que ir a un crecimiento a tasas chinas. Podemos crecer más de 3% anual. Si crecemos al 3% anual vamos a tardar 10 años en recuperar el nivel de actividad de 2011. Una parte importante de cómo crecer es con exportaciones. Tenemos que ir a acuerdos de productividad. Nosotros tenemos ideas. El gobierno que venga va a tener que buscarlo".