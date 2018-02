Por la senda que el secretario general de la UOM, Antonio Caló, resaltó cuando se decidió retirar a ese sindicato del consejo directivo de la CGT, los metalúrgicos oficializaron que no participaran de la marcha del 22F. "Los integrantes del secretariado nacional incluyendo al propio Caló, no están de acuerdo con la decisión de confrontar sin un previo debate interno en la central obrera con el Gobierno nacional", resumió Emiliano Gallo, dirigente a cargo de prensa en el gremio industrial.

La sede de Villa Lugano, donde se comunicó tiempo atrás el retiro de la secretaría de interior que tenía la UOM, en la persona de Francisco "Barba" Gutiérrez, volverá a ser sede del análisis de esa cúpula. "Somos más cegetistas que nunca", le había resaltado Caló a BAE Negocios en aquella oportunidad. La concepción del sindicato industrial no tuvo variantes desde aquella decisión difundida el 19 de diciembre del año pasado, donde el secretario general incluso vislumbró que "faltaba un largo tramo" para definir la reforma laboral que parecía inminente. El tiempo hasta ahora le otorga certeza. El malestar de ese sindicato quedó claro respecto del "paro y no paro" posterior a la aprobación de la reforma previsional. "Cuando se decretaba un paro era para movilizar", dijo Caló y respecto de la trascendencia de su organización en Azopardo remarcó además: "La historia de la UOM no la voy a rifar yo. Estamos hablando de una historia que nos honra donde están hombres como Vandor, Rucci y Lorenzo Miguel".

La UF tampoco

Sergio Sasia, secretario general de la Unión Ferroviaria (UF), ratificó que tampoco serán parte de las columnas del 22F. Advierten incluso que se continúan definiendo los temas sectoriales por sobre una cuestión de debate y programa conjunto del movimiento obrero. "Desde hace tiempo reclamamos una agenda programática que incluya a trabajadores, estudiantes, jubilados. Podemos coincidir en el diagnóstico pero también debemos hacerlo en la búsqueda de soluciones". Sasia aseguró que la UF seguirá haciendo su apuesta por la unidad de la CGT "sin personalismos y puertas adentro".

La UF no forma parte del consejo directivo, y sigue considerando que es necesaria una secretaría unipersonal para comandar la defensa de los trabajadores. "Faltó debate", sostuvo en relación de la convocatoria a la marcha que tendrá lugar en los próximos días. "Nos falta la discusión interna, no ante los medios sino en primer lugar respecto a propuestas concretas de nuestras organizaciones". Sasia, en diálogo con Radio Cooperativa, admitió que el sindicalismo viene perdiendo durante años una suerte de "batalla cultural" frente a la sociedad y acotó "cuando digo que faltó debate lo hago desde afuera porque no integro este consejo directivo, pero convencido de que el momento actual y el futuro exigen que desarrollemos mecanismos de diálogo, intercambio de conceptos y consolidemos un proyecto de país que integre a todos los ciudadanos, todas las actividades porque el beneficio será de todos".