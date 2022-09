La Unidad Piquetera decidió acampar por 24 horas ante la falta de respuestas del Gobierno a sus demandas

Tras seis horas de permanencia frente al Ministerio de Desarrollo Social y ante la falta de respuestas a sus demandas por parte del Gobierno, las organizaciones sociales nucleadas en la Unidad Piquetera, decidieron acampar por 24 horas en principio, a la espera de una reunión con funcionarios nacionales, luego de lo cual, y en función de lo que ocurra en el transcurso del día, volverán a votar y podrían resolver una permanencia por tiempo indefinido.

"Mañana a las 6 de la tarde, si no tenemos respuesta, volveremos a reunirnos como lo hicimos hoy, y si no hay respuesta continuaremos con la permanencia", señaló el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, quién esgrimió que "la insensibilidad del Gobierno no tiene límites".

En ese sentido, Belliboni dijo que "hay una decisión de lucha por trabajo, por salario y alimentos, que es lo que necesitamos", pero del otro lado, "no encontramos ni siquiera un interlocutor para plantearle los problemas".

"Acá hay gente muy afectada a la que no se le presta atención desde el Gobierno", porque pareciera "que no existiéramos, hace seis horas que llegamos y no logramos que nos atienda nadie", señaló el referente piquetero, quién destacó que "el reclamo central de los compañeros es el trabajo de calidad y el salario", e indicó que "hace un año, les presentamos un proyecto para crear un millón de puestos y aún no hemos tenido ninguna respuesta".

En otro tramo, dijo que en diciembre, "Zabaleta hizo un compromiso de que entregarían una canasta de 21 productos a las organizaciones, que incluía aceite, azúcar, arroz, cosas centrales para la alimentación de las familias", pero dijo que solo están llegando cinco o seis productos y ahora tenemos una montaña de pochoclo", por lo que "el ministro faltó a su palabra", indicó.

Entre las demandas de la Unidad Piquetera, figuran la creación de trabajo genuino, la apertura de los programas sociales, el aumento de las jubilaciones y del salario mínimo al costo de la canasta básica, así como la asistencia integral y mensual a los comedores populares y la entrega de herramientas prometidas en su momento, las que no han sido entregadas.

Sobre el primero de los reclamos, fuentes de la cartera de Desarrollo Social, señalaron que el último viernes, mantuvieron un encuentro con los referentes piqueteros de izquierda para buscar acercar posiciones a los reclamos planteados.

En esa dirección, dijeron que se comprometieron a agilizar los trámites destinados a la financiación de máquinas y herramientas para la producción de las cooperativas, los que serían entregados en un lapso de 15 días, e indicaron, que las organizaciones sociales vienen registrando demoras en la presentación de documentación.

Respecto a la provisión de alimentos, Belliboni advirtió que se está llegando a fin de año "y hemos tenido 40 reuniones con funcionarios, con el Ministro y no hay forma, no entienden que a los comedores hay que asistirlos porque ahí comen chicos, ancianos y gente que no tiene la posibilidad de resolver ese problema.

El referente piquetero denunció también un recorte de los programas sociales, los que indicó que están "en 24 mil pesos y han perdido poder de compra porque los alimentos están cada vez más lejos en las posibilidades de muchísimos en la Argentina".

En ese sentido, aseguró que el Gobierno tiene una vara diferente para medir los reclamos, porque mientras se avanza en los recortes a los sectores más postergados, "a los empresarios y pulpos sojeros se les han entregado un dólar a 200 pesos, los que vamos a pagar todos con una enorme emisión".

Por su parte, el viceministro de Desarrollo Social, Gustavo Aguilera, consideró que la movilización piquetera tiene "mucha más connotación política que social" e indicó que desde esa cartera creen que "la salida es con trabajo y no con planes sociales".

"Tenemos una vocación de diálogo permanente para llegar a un acuerdo, pero se hace muy difícil, hacen reclamos que son sociales, pero que tienen mucha más connotación política que social. Ellos ven la salida con planes sociales y nosotros con más trabajo", dijo Aguilera en declaraciones para Radio Continental.