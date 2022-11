La Unidad Piquetera evalúa retomar el plan de lucha ante la falta de definiciones del Gobierno

Las organizaciones sociales que integran la Unidad Piquetera, se reunirán mañana en asamblea para definir un nuevo plan de lucha ante la falta de definiciones por parte del Gobierno nacional en torno a la distribución de alimentos destinados a los comedores populares, la escasa entrega de herramientas destinadas a los emprendimientos productivos, pero también, a la falta de respuesta al pedido de un doble aguinaldo destinado a los planes Potenciar Trabajo, lo que permitiría ganarle a la escalada inflacionaria.

"Tuvimos reuniones hasta hoy con Desarrollo Social y mañana se reunirá la Unidad Piquetera para definir medidas porque como viene la cosa, todo indica que la semana que viene avancemos con una movilización fuerte", señaló el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, ante la consulta de BAE Negocios.

Entre los temas que las organizaciones sociales de izquierda venían discutiendo con la cartera de Desarrollo Social, figuran, por un lado, el problema de la entrega de alimentos "que no termina de resolverse.

En ese sentido, Belliboni indicó que se "tenían que haber entregado, hasta el día de hoy, alimentos en 15 provincias y solo lo hicieron en cuatro". Ellos aseguran que al viernes resolverán el tema, pero tenemos muchas dudas de que eso ocurra", señaló el referente piquetero, quién subrayó que la comida "tiene que entrar todos los meses sin discusión, pero no está ocurriendo.

Explicó, además, que algunas organizaciones no habrían recibido las partidas correspondientes al mes de septiembre y otras, las correspondientes "al mes de octubre, y ya estamos en diciembre".

Respecto a la entrega de herramientas destinadas a los emprendimientos productivos, señaló que si bien "hubieron algunos avances", pero estos fueron muy pocos "en relación a la cantidad de proyectos presentados".

Indicó, además, que otro de los temas que vienen discutiendo con el Gobierno nacional, el que evaluó que seguramente "no tendrá respuesta", es el que tiene que ver con el otorgamiento de un doble aguinaldo "para los compañeros del Potenciar Trabajo, porque el aumento que acordó el Consejo del Salario Mínimo fue muy miserable en relación a lo que fue la inflación sobre los alimentos", es decir, "de un 9 por ciento, contra el 7 por ciento de la primera cuota, la que recién será percibida en diciembre próximo.

"El Gobierno nos responde que se está discutiendo una especie bono de fin de año, pero nos dicen que todavía no tienen nada resuelto, pero eso no depende de Desarrollo Social, sino del Ministerio de Economía", señaló el dirigente social de izquierda, quién agregó que por estas horas el Ejecutivo Nacional también estaría barajando "el desacople del Potenciar Trabajo, del salario mínimo, porque se ve obligado a aumentarlo cada 4 meses", medida que en caso de avanzar, contribuiría a depreciar los ingresos de esos planes.

Ante ese cúmulo de indefiniciones, las organizaciones que integran la Unidad Piquetera evaluará diferentes propuestas, entre ellas, la aplicación de cortes en los accesos a la Capital y en las principales rutas del país, un corte sobre la avenida 9 de Julio a las puertas de la cartera de Desarrollo Social, o un acampe en la Plaza de Mayo, frente al Ministerio de Economía, medida que una vez definida, tendría lugar el martes o miércoles próximo.

Consultado sobre si las organizaciones de izquierda podrían acompañar la movilización que el próximo 6 de diciembre, realizará la CTA Autónoma, que encabeza Hugo "Cachorro" Godoy, Belliboni dijo no creer “que hagan nada", pero advirtió que en caso de que los inviten, deberían evaluar que programa plantea esa organización gremial: "Las centrales sindicales no están haciendo nada y para nosotros el problema del ajuste no se reduce a los desocupados, sino que también incluye a los asalariados", refirió.

El piquetero también se refirió a la declaración de la Utep en rechazo a los ajustes que no se pueden pagar a costa del pueblo, y en ese sentido, recordó "que esto es lo que ha venido ocurriendo durante todo el año, pero ellos no han hecho nada".

"Se viene un fin de año fuerte, nosotros vamos a aplicar un plan de lucha y a partir de ahí, veremos sí, el oficialismo puede contener la situación social, la que puede volar por el aire en cualquier momento porque la gente la está pasando muy mal", concluyó Belliboni.