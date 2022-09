La Unidad Piquetera realizará un plenario en el Obelisco donde podría definir un nuevo acampe y cortes de ruta

Las organizaciones sociales de izquierda que conforman la Unidad Piquetera, se volverán a reunir el próximo jueves en el marco de un plenario nacional que tendrá lugar en el Obelisco en busca de definir un nuevo plan de lucha, entre cuyas propuestas, figura un acampe por tiempo indeterminado en demanda de la apertura del programa Potenciar Trabajo y un aumento de los montos, un bono de 20 mil pesos y la normalizzación de la asistencia a los comedores populares.

"El jueves vamos a hacer un plenario con alrededor de 4 mil delegados para votar un plan de lucha de acá a fin de año", señaló el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, ante la consulta de BAE Negocios, quién advirtió que están muy preocupados "porque el Gobierno no cumple con las cuestiones más elementales como es la entrega de la comida a los merenderos".

El referente piquetero indicó que "no se están entregando las herramientas de las que tanto habló el ministro Juan Zabaleta", por lo que "estamos viviendo un retroceso enorme en relación a las necesidades que tiene la población", pese "a los compromisos que hizo el Gobierno para resolver algunos de los problemas".

Entre las medidas que evaluarán las organizaciones sociales de izquierda, figuran el llevar a cabo movilizaciones, la realización de un acampe frente a la cartera de Desarrollo Social o en Plaza de Mayo, el que podría ser por tiempo indeterminado, y cortes de rutas.

Respecto a los planes Potenciar Trabajo, los que les fueron dados de baja a alrededor de 40 mil jóvenes que estudian y trabajan, por una supuesta incompatibilidad entre ese programa y las becas Progresar, medida que luego fue revisada por el Gobierno, Belliboni indicó "que el 20 de septiembre próximo cobrarían los montos que no fueron abonados, eso es lo que nos dijeron".

"Estamos pidiendo la apertura del Potenciar Trabajo, el aumento de estos porque el salario mínimo quedó muy bajo, cubriendo la mitad de lo que es la canasta básica", y también, "un bono de 20 mil pesos para los que cobran ese plan", así como "la asistencia de los comedores, además de las herramientas comprometidas que nunca se entregaron", señaló el piquetero.

Sobre la posibilidad de realizar 3 días de acampe, dijo que esa "es una de las posibilidades que se han votado en las distintas regionales del interior, pero no se habló de una cantidad de días", sino que la medida "podría ser por 1, 2 o 3 días, o por tiempo indeterminado. En realidad la idea es que se discuta todo eso".

"No hemos tenido ningún contacto de parte del Gobierno, y sí tuvimos una muy mala reunión hace 15 días, donde no hubo ningún avance", y ahora resulta que no se está cumpliendo "mínimamente con el compromiso de proveer alimentos, ya que en 9 meses, estos solo fueron entregados en 5 o 6 oportunidades, lo que es una situación muy grave", subrayó Belliboni.

Esa situación, sumada a que el monto del programa Potenciar Trabajo "no alcanza para absolutamente nada, y que hay una recesión muy fuerte que vuelve a golpear a las familias pobres, las que se ayudaban con las changas que se habían conseguido en su momento y que ahora desaparecieron", tornan la situación en desesperante.

En paralelo, la Unidad Piquetera volverá a rechazar al acuerdo con el FMI, así como también, reclamarán soluciones ante el aumento del trabajo no registrado y la pobreza estacionada en el 40 por ciento.

Las medidas de fuerza no solo estarán localizadas en la Ciudad de Buenos Aires, sino que también habrá movilizaciones en el resto del país y cortes en rutas nacionales, mientras que los acampes podrían tener lugar a partir del 26 de septiembre, aunque eso será definido el próximo jueves a las 11 en el Plenario que sesionará en el Obelisco.