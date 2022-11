La Unidad Piquetera retoma su plan de lucha y vuelve a cortar la 9 de Julio

Frente a la falta de acuerdos con el Gobierno, las organizaciones sociales nucleadas en la Unidad Piquetera realizarán el próximo jueves un "corte total" a la altura de la Avenida 9 de Julio y su intersección con Belgrano, ante "el desabastecimiento de alimentos" que se viene registrando en los comedores populares.

"El jueves vamos a movilizarnos desde tres puntos para concentrar en la puerta del Ministerio, donde vamos a reclamar una reunión con la ministra, Victoria Tolosa Paz, y si eso no sucede, alrededor de las 18 evaluaremos si nos quedamos o levantamos la medida", señaló el refernte del Polo Obrero, Eduardo Belliboni ante la consulta de BAE Negocios.

El dirigente piquetero explicó que hace 15 o 20 días atrás, solicitaron una reunión con la funcionaria nacional sin resultados, "pese a que sí lo ha hecho con las organizaciones oficialistas, con las que estableció un pacto de bajar planes sociales y entregarles plata con lo que estamos totalmente en desacuerdo".

Respecto a la situación que se viene registrando en los barrios populares en el marco de una crisis inflacionaria que pareciera no tener fin, Bellliboni dijo que "es un desastre, hace ya dos meses que no entregan comida en ningún comedor popular del país, y no solo para nosotros, sino que al conjunto de las organizaciones que poseen alguno".

"Esto se agrava porque hicieron un compromiso que no cumplieron; el último fue una agenda que contemplaba una entrega de alimentos a partir del 26 de octubre, lo que finalmente no sucedió", precisó el dirigente social, quién indicó que "tampoco aparecen las herramientas y los materiales que se necesitan para los emprendimientos productivos de los que tanto hablaba Zabaleta y ahora lo hace Tolosa Paz".

Belliboni dijo que "no pasa nada y encima, hay anuncios que nos parecen muy graves respecto a cerrar los programas y hasta achicarlos".

En un documento firmado por una veintena de organizaciones encabezadas por el Polo Obrero, Barrios de Pie-Libres del Sur y el MST Teresa-Vive, los movimientos sociales de izquierda advirtieron que funcionarios de Desarrollo Social informaron "que solo habrá una entrega de comida hasta fin de año para los millones de familias que asisten a los comedores".

En la actualidad, el informe del INDEC de octubre arrojó que una familia de cuatro integrantes necesitó $128.214 para no ser pobre y $56.732 para no ser indigente, en tanto y según lo consignó UNICEF, el 7% de los niños, niñas y adolescentes argentinos se saltea alguna de las comidas principales, una cifra que asciende al 23% en el caso de los adultos.

En su escrito, la Unida Piquetera le endilgó a Tolosa Paz haber estado "al frente de la fracasada Mesa Contra el Hambre" y sostuvo que la ministra "anunció un decreto que prohíbe los nuevos ingresos al programa Potenciar Trabajo", en línea con el programa económico que pretende reducir los gastos en asistencias sociales del Estado.

"Para peor, el Ministerio, que no cumplió nunca con la entrega de herramientas de trabajo, se propone dar bajas a beneficiarios del Potenciar, o sea, dejar sin su fuente de sustento a los compañeros, a cambio de estas supuestas herramientas que nunca llegan a los barrios", añadieron sobre el recorte "a pesar de los más de 4 millones de indigentes".

A la espera de una reunión con Tolosa Paz, a quien denuncian por la "discontinuidad de acuerdos pautados" con la administración de su antecesor Juan Zabaleta, la Unidad Piquetera anticipó que marchará a partir de las 10 de la mañana "desde tres puntos con una cabecera central en Avenida 9 Julio y otra en Avenida Independencia".

Entre los pedidos de las organizaciones piqueteros, figuran la "asistencia integral para los comedores", "una apertura universal de los programas para todos lo que lo necesitan", "trabajo genuino bajo convenio a partir de obra pública y planes de vivienda bajo control obrero" y un "salario igual a la canasta básica".