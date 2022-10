El gobernador jujeño y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, planteó la posibilidad de unas PASO contra Mauricio Macri y aseguró que le va “a poner una paliza si es candidato”. Asimismo, negó una ruptura dentro del radicalismo tras los dichos de Facundo Manes.

Luego de que el neurocientífico señalara a Macri por las causas de “espionaje” y el “populismo institucional”, Morales puso paños fríos sobre la polémica y desestimó la posibilidad de una división en la UCR: “Hay unidad en el radicalismo en la idea de fortalecer Juntos por el Cambio. No hay fisuras. Ni hay riesgo de ruptura”, señaló.

Pese a que el presidente de la UCR publicó un comunicado marcando distancia de Manes, consideró que el legislador radical “podría ser un buen candidato a gobernador de la UCR (en la provincia de Buenos Aires)".

En esa línea, Morales destacó que “hay un radicalismo más fortalecido, que viene logrando la posición que le corresponde en Juntos con el Cambio”, y remarcó que “no va a tener nunca más un rol secundario, no va a ser furgón de cola” en la coalición opositora, insistió.

El desafío a Macri

En otro orden, dejó en claro que Mauricio Macri es “el jefe del PRO” pero “no es el jefe de Juntos por el Cambio ni del radicalismo ni de la Coalición Cívica”, y señaló que le gustaría que Macri sea candidato en las PASO: “Le voy a poner una paliza en las elecciones si es candidato”, agregó.

De todas maneras, dejó en claro que la carrera política del líder del PRO no está terminada: “Yo no lo voy a jubilar a Macri. Él tiene todo el derecho de ser candidato, de pensar y pretender su segundo tiempo, pero no creo que sea conveniente para el país”, lanzó el mandatario jujeño.

Para Morales, “Macri debe tener un rol más de aconsejar, por las experiencias que ha tenido a la hora de gobernar”, ya que “pasó el tiempo y tiene que dejarle espacio a otros referentes, del PRO, de la UCR y de otros partidos".