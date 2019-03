El presidente Mauricio Macri inauguró este mediodía las sesiones ordinarias en el Congreso con un discurso enérgico y en clave electoral. El foco estuvo puesto en el repaso de gestión bajo la lógica del "cambio estructural" pero varias de las frases que lanzó hacen ruido: no se condicen con datos de la realidad.

"Hoy podemos decir que la Argentina está mejor parada que en 2015. Mejor no significa que ya estamos donde queremos estar, sino que hemos salido del pantano en el que estábamos (...) Para normalizarla (la economía) propusimos un camino gradual que fue exitoso durante dos años y medio: creció la economía, bajó la inflación, aumentaron la inversión y las exportaciones, bajó la pobreza y 700.000 argentinos consiguieron trabajo".

Al indicar que el país se encuentra mejor parado que hace tres años, el presidente deja de lado varios de los datos duros que después, asegura, demuestran una evolución positiva de su gestión

Inflación

El aumento de precios en 2015 llegaba al 40,8% anual, pero el año pasado, los valores se aceleraron de manera tal que el Indicador de Precios al Consumidor ( IPC) que mide el Indec registró el porcentaje más alto desde la salida de la híper: 47,6%.

En lo que va del Gobierno de Cambiemos, la suba de precios es de un 160% y de acuerdo a las proyecciones plasmadas en el Presupuesto 2019, este año finalizará con un 23%, aunque algunas consultoras privadas ya ubican este acumulado anual por encima de los 30 puntos.

Pobreza

Macri asevera un descenso en el nivel de pobreza y genera un desconcierto entre lo dicho y los datos registrados en los últimos años. Según el Indec, en 2015 un 23% de la población era considerada pobre y en los años siguientes, este número sumó al menos 10 puntos porcentuales hasta llegar al 33,6% en 2018. La cifra equivale a 13,6 millones de personas en esta situación.

Exportaciones e inversiones

En el campo de la economía externa, los números concuerdan con lo dicho hoy por el mandatario. Según muestran las variaciones anuales, en los últimos dos años y medio las exportaciones aumentaron un 2,7% en la representación del PBI, llegando a un total de 13,8% en 2018. De la misma forma, las inversiones obtenidas en el 2018 se derrumbaron un 16,3%, mientras que a fines del 2015 se habían registrado aumentos que rozaban el 5%.

Desempleo

La misma mejora se puede observar con el desempleo registrado en 2018 que descendió 0,3% y alcanzó un 9% anual.

Crecimiento económico

"Desde 2012 nuestro país no crecía. Hoy estamos resolviendo problemas que no son coyunturales, son estructurales. Si no hubiésemos tomado las decisiones que tomamos la economía hubiese colapsado"

Con esta frase, Macri desconoce que desde el 2012 sí hubo años en los que la actividad económica mostró crecimiento hasta el inicio de su mandato ya que tanto en 2013 como en 2014 y 2015, comprendidos en la administración de la ex presidenta Cristina Fernández, el cálculo del Producto Bruto Interno (PBI) mostró datos positivos en la economía argentina.

En el 2013, el Indec calculó que el indicador presentó un incremento del 3% en el acumulado anual con respecto a igual período del año anterior, mientras que en 2014 la suba fue del 0,5% y en 2015 (en su mayoría bajo el mandato kirchnerista) el aumento fue del 2,5%.