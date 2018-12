La crisis socioeconómica y la recesión que acorralan las chances de reelección del presidente Mauricio Macri el año próximo y la posibilidad cierta de que la senadora Cristina Kirchner -cada día más arriba en las encuestas- decida participar en la contienda, son algunos de los principales argumentos que impulsan a la mayoría de las provincias a adelantar sus comicios a gobernador.

Tan solo Corrientes y Santiago del Estero, provincias que eligieron a sus mandatarios en 2017, quedarán atadas al cronograma nacional cuyas PASO tendrán lugar el 11 de agosto del año próximo mientras que las presidenciales se celebrarán el 27 de octubre.

El desempleo, el cierre de empresas, la depresión económica y la recesión, sumado a los duros recortes fijados al gobierno de Cambiemos por el FMI, han puesto en alerta a la mayoría de los mandatarios provinciales, varios de los cuales aspiran a ir por su reelección.

En ese escenario, los distritos más perjudicados son los comandados por Cambiemos y sus aliados, los que ante la alternativa de que perdure la crisis o se profundice durante los primeros meses de 2019 -lo que al decir de las encuestas viene haciendo estragos en el humor social-, verían en jaque la chance de retener sus provincias.

A la fecha, sólo cinco distritos venían sosteniendo la intención de mantener el calendario unificado: Buenos Aires, la Ciudad Autónoma, Jujuy, Salta y Formosa. Sin embargo, dos de ellos ya comenzaron a virar de posición.

La gobernadora María Eugenia Vidal pese a su oposición inicial, comenzó a evaluar esa alternativa, en primer término, porque una derrota de Macri en las presidenciales la podría arrastrar a perder la provincia, mientras que una victoria anticipada, le trasvasaría al mandatario un espíritu triunfalista.

En segundo lugar, porque al despegar a la provincia de las elecciones, le estaría dando mayor oxígeno a los sectores del peronismo que en ese distrito no comulgan con Cristina -los que además le resultan clave en la Legislatura a la hora de votar las leyes que necesita- evitándoles de esa manera el ir colgados a la boleta de la ex presidenta para no perder las intendencias.

La provincia es el lugar donde subyace el núcleo más fiel al kirchnerismo y donde Cristina atesora la intención de votos más alta, por lo que además y en caso de presentar un candidato de su riñón, esta se vería obligada a salir al ruedo anticipadamente, viéndose sometida al duro desgaste de campaña.

El mismo camino de desdoblamiento seguiría el radical Gerardo Morales ( Jujuy), quien tras confirmar que irá por la reelección junto a su actual vice, Carlos Haquim, anunció la posibilidad de adelantar los comicios.

A la fecha, oficialmente son seis los mandatarios provinciales que anunciaron separar las elecciones a gobernador de las presidenciales y que ya cuentan con un cronograma definido.

El miércoles pasado y mediante el decreto 2208/18, Omar Gutiérrez (Neuquén) estableció el 10 de marzo como fecha para elegir gobernador, vice, diputados y cargos municipales.

Mientras que Lucía Corpacci (Catamarca), mediante una medida que despertó polémica en la oposición, decidió anular las PASO por única vez para poder adelantar los comicios, los que tendrán lugar en el mes de marzo en un día que aún queda a confirmar.

Otro que también planea desdoblar, aunque aún no lo hizo oficialmente, es Alberto Weretilneck (Río Negro) quien optaría por el 7 de abril como fecha de realización de los comicios para elegir gobernador, vicegobernador y legisladores, anuncio que realizará el 6 de enero próximo.

Por su parte, Juan Schiaretti (Córdoba) debió enviar un proyecto a la unicameral para que suspendiera de manera excepcional el apartado correspondiente del Código Electoral que fija la fecha a partir del 16 de junio, y estableció una nueva fecha para el domingo 12 de mayo de 2019.

A la misma ingeniería electoral debió apelar el gobernador Carlos Verna (La Pampa) para lograr que sus coterráneos elijan a su sucesor el 19 del mismo mes.

Otras provincias que podrían ir a elecciones en mayo son Misiones, La Rioja, Chubut y Tierra del Fuego.

Por su parte, Sergio Uñac (San Juan) fijó las Primarias Abiertas para el 31 de marzo y las elecciones a gobernador para el 2 de junio, por lo que de esa manera logró anticipar los tiempos electorales para tener el camino allanado en caso de que decida competir en las presidenciales, tal como trascendiera en su momento.

En tanto que Gustavo Bordet (Entre Ríos), apeló a una ley aprobada por la Legislatura que lo habilita a desdoblar, estableciendo como fecha para las PASO el 14 de abril y a gobernador para el 9 de junio.

Según datos aportados por el Ministerio del Interior en su momento, ese mismo mes también podrían elegir autoridades las provincias de Mendoza, Chaco, Santa Fe, San Luis, Tucumán y Santa Cruz.