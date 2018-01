El intendente de Merlo y actual titular del PJ Bonaerense, Gustavo Menéndez, sostuvo que la “corrupción es un cáncer” que atraviesa a todos las fuerzas políticas y consideró “importante que la Justicia pueda actuar con tranquilidad y libertad”.

Respecto a la embestida judicial contra algunos dirigentes gremiales, el merlense advirtió que “un país que no tiene una justicia independiente, no tiene destino y no hay República”.

Agregó además “que la división de poderes debe respetarse a rajatabla y que la misma celeridad que se tiene en el tratamiento de casos de funcionarios de gobiernos anteriores, debería tenerse con los de la nueva gestión”.

Sobre la participación del camionero Pablo Moyano en la mesa del PJ, agregó que “todos los gremios suman, porque el mundo del trabajo es la columna vertebral del movimiento, la estrategia de poder de los trabajadores y los desplazados”.

Y agregó que “la característica del peronismo es que cuando gobierna, lo hace para todos”.

En referencia a las reuniones que viene manteniendo con dirigentes de varias facciones del peronismo, dijo que estan intentando “fijar una agenda común, legislativa y política, que tiene su correlato en las Cámaras, en los municipios y con los gobernadores”.