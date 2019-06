Una nueva edición de "Almuerzos en Crónica" se llevó a cabo ayer con distintas personalidades de ámbitos de la salud, la educación y la política, para intercambiar ideas, debatir y buscar mediante el diálogo el camino para poder proponer soluciones para los temas más urgentes del país y construir la agenda que viene. En esta ocasión participaron Ana Bordenave, Edgardo Knopoff y Fabián Medina junto a las autoridades de Grupo Crónica, encabezadas por el vicepresidente Marcelo Carbone, en la decimoquinta edición de un encuentro que analiza la realidad y la política argentina.

Para Ana Bordenave, psicóloga, secretaria general adjunta de la Asociación de Psicólogos, y secretaria gremial de la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la crisis económica impacta directamente en el área de salud.

La “ausencia” del Estado para garantizar la política sanitaria fue un tema de coincidencia en la mesa

"Hay un impacto especialmente en el área de salud mental. Está impactando de modo directo y notorio. La ansiedad, la angustia, la desesperación en muchos casos, la incertidumbre de futuro, las pérdidas que se fueron generando en todo este proceso y la dificultad de proyectar hacia adelante, se está viendo en los consultorios y en las guardias de los hospitales", advirtió Bordenave.

"Estos últimos años lograron destruir muchos avances que hubo, progresivos, a lo largo del tiempo en el ámbito de la salud", aseguró Edgardo Knopoff, consejero directivo de la Facultad de Medicina, profesor adjunto de salud pública y jefe del área programática del Hospital Piñero.

Knoppoff agregó: "En tres años se triplicó la sífilis en niveles que no teníamos desde hacía mucho tiempo. Tenemos el calendario de vacunas más avanzado de América latina y en el último año no logramos cumplirlo; hoy no podemos atender a nuestros chicos con las vacunas que, por ley, acordamos que sean obligatorias. Estamos generando problemas no sólo para las generaciones actuales sino para las futuras".

Alertaron que los perjuicios se verán a largo plazo y sobre la necesidad de prevenirlos

"Todos coincidimos en que hay un Estado ausente, tanto a nivel Ciudad como a nivel nacional. Cuando estás en una empresa, los números los maneja la empresa; pero cuando estás en un gobierno, esos números son la gente", expresó Fabián Medina, economista, especialista en tributación y dirigente del Frente Renovador en la Ciudad de Buenos Aires.

"Si se reelige este gobierno se va a tener un cambio en un mediano y largo plazo, y en un muy largo plazo. Y si el gobierno cambia, entre julio y octubre del año que viene vamos a ver los logros de la nueva gestión y del nuevo estilo de gobierno. Son políticas contrapuestas", concluyó.

Edgardo Knopoff, consejero directivo de la Facultad de Medicina

"Cualquier país que se precie de ser serio, y de querer entrar en el siglo XXI y desarrollarse, necesita a la educación como uno de los valores primordiales”

Ana Bordenave, psicóloga

"La situación de endeudamiento externo es muy condicionante para cualquier alternativa que surja de las elecciones. Los tiempos que vienen van a ser muy difíciles”

Fabián Medina, dirigente del Frente Renovador en la Ciudad de Buenos Aires

"Hay mucha gente que está sufriendo, muchos chicos que están sin comer; está empezando a ser un hambre estructural”