El paro general que la CGT avizoró para antes de fin de año hoy tiene respaldo dividido en el consejo directivo de Azopardo. Incluso los referentes más predispuestos a la huelga de esa central consideran que la conducción está dividida en 50 y 50% para decretarlo. Quizás el único vértice que no ofrece un empate es la decisión que, de llevarse adelante la medida de fuerza, la misma no contemple movilización alguna. El lapso de 36 horas mantiene alguna chance, pero en la lectura clásica de las últimas medidas de fuerza aplicadas con variopinta adhesión en la CGT, está la certeza de que "alcanza" on los movimientos sociales y los sectores de izquierda en las calles.

No es un punto menor la cuestión. Es un secreto a voces que el sector dialoguista de Azopardo tiene asumido alejarse de cualquier etiqueta de "desestabilizadores", con el agravante del clima social para el corriente mes y fin de año. Tampoco la decisión asumida de ir por las soluciones políticas antes que las sindicales y allí están al alcance de la mano la participación de figuras sindicales, no sólo de la CGT, en la mesa del PJ con ansias y posibilidades de participación.

El debate interno del sector transportista agrupado en la CATT, que se reunió el viernes, también suma dispersión respecto del consenso que hubo en la anterior huelga del 25S. Más que la todavía no confirmada reunión del titular de Producción y Trabajo, Dante Sica, con algunos referentes cegetistas, se considera que en realidad la cartera de Transporte, a cargo de Guillermo Dietrich, aminoró algunos ímpetus de las organizaciones del sector. En particular del área de colectivos y micros con la predisposición a dialogar sobre continuidad o rescate de subsidios para tal servicio.

"Hasta el momento no fuimos convocados a reunión alguna", expresaron sintéticamente dos fuentes de la CGT recordando que el jueves será la reunión donde el consejo directivo deberá poner fecha y modalidad de la medida de fuerza que tuvo anuncios de "diferente intensidad" incluso en el dueto que hoy integran Héctor Daer y Carlos Acuña al mando de la central.

La presión sindical externa vía moyanismo es un riesgo asumido en Azopardo, más allá de la convivencia política que tienen en la mesa del justicialismo. El cariz ya folclórico de la distancias inocultables juega su partido, aún cuando la vereda dialoguista ha sostenido de puño y letra que considera una "persecución" política y judical la ofensiva del Gobierno sobre Camioneros y sus líderes. En esta senda de "lo cortés no resta valentía", también se pronunció el titular del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra al sostener que "La CGT toda la razón del mundo para hacer un paro", al tiempo que denunció que "hay una presión fuerte sobre el sindicalismo". Pereyra avaló la flexibilización de convenios de petroleros en el capítulo Vaca Muerta y sin embargo, en diálogo con el ciclo "El Lobby" (89.9), reseñó que"se están produciendo tantos despidos por falta de actividad, por las importaciones, y no se puede seguir trabajando por la presión tributaria que hay sobre las industrias".