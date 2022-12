La disputa entre el FdT y JxC por el Consejo de la Magistratura complica el debate de la Ley de blanqueo

Economía enviará al Congreso el proyecto de ley de blanqueo para lograr que lleguen al país dólares no declarados en el exterior, sin embargo el panorama en el Senado y la Cámara de Diputados es más que adverso para el oficialismo tras los desacuerdos con Juntos por el Cambio en torno al Consejo de la Magistratura.

La principal fuerza opositora por estos días le dejó en claro que la Cámara baja no avanzará con el debate de ninguna de las iniciativas que están en carpeta, si la presidenta de ese Cuerpo, Cecilia Moreau, no designa antes a los cuatro consejeros para el organismo que selecciona y remueve jueces. El mensaje lo transmitió el titular del bloque de la UCR, Mario Negri, pero en el Frente de Todos no acusaron recibo, no están dispuestos a dar marcha atrás con la decisión que se tomó hace unos días y que derivó en una escandalosa sesión en la que abundaron los insultos y gritos en el pleno recinto.

Según señalan desde el bloque del Frente de Todos, Moreau decidió suspender las designaciones de los oficialistas Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade y de los diputados opositores Álvaro González (PRO) y Roxana Reyes (UCR) para cumplir con el fallo del juez Martín Cormick, que anuló el nombramiento de Reyes en el Consejo; pero además sostienen que no están dispuestos a acceder a lo que consideran una "extorsión" por parte de Juntos por el Cambio.

Aún así en el oficialismo admiten que se encuentran en una encerrona debido a que si no nombran a los representantes del Poder Legislativo -en el Senado también está trabado el tema-, el Consejo no podrá funcionar y, en consecuencia, no se podrán tratar las denuncias a los jueces Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Carlos Alberto Mahiques y Pablo Gabriel Cayssials, quien viajaron al Lago Escondido y luego habrían querido coordinar una estrategia a través de un grupo de chats para que no se supieran las razones del viaje.

Pero además, ante la decisión de Juntos por el Cambio de no dar quórum en lo que queda del año si no se designan a los consejeros, la bancada de diputados del oficialismo, que conduce Germán Martínez, tendrá pocas chances de llevar al recinto un puñado de proyectos cruciales para el Gobierno, entre ellos el de blanqueo.

Por ahora, el Frente de Todos está enfocado en lograr un acercamiento con el resto de la oposición para no depender de la colaboración de la alianza opositora, pero nada les asegura que consigan su objetivo. El interbloque Federal no quiere quedar en medio de las disputas de las dos principales coaliciones, más allá de que consideran que hay una larga lista de asuntos a debatir. Tampoco los legisladores de la izquierda quieren quedar pegados al oficialismo.

Ley de blanqueo

En el marco del acuerdo de intercambio de información financiera que se firmó con el gobierno de Estado Unidos, se debe crear un régimen especial de “Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino no Exteriorizado” que prevé "tenencia de moneda nacional y/o extranjera en el país y/o en el exterior, activos financieros, bienes inmuebles, bienes muebles y demás bienes en el país y/o en el exterior (incluyendo créditos)".

Según el borrador al que tuvo acceso BAE Negocios, la alícuota "preferencial baja" será desde el inicio de vigencia de la norma hasta el 31 de marzo de 2023. Aquéllos que se adhieran en el período que va entre el 1° de abril y el 30 de junio de 2023 les corresponderá una alícuota que duplicará a la anterior, en tanto se cuadruplicará cuando se blanquee desde el 1° de julio de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2023.

Entre los beneficios, "no se considerarán incrementos patrimoniales no justificados por los bienes declarados", "se libera a los sujetos comprendidos de toda acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiaria, penal aduanera e infracciones administrativas que pudieran corresponder; por los bienes declarados", y "los sujetos quedan liberados de los siguientes impuestos que hubieran omitido declarar: o Impuesto a las Ganancias o Impuestos Internos y al Valor Agregado".