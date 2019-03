La Mesa Nacional de Cambiemos se reúne hoy con el objetivo de desactivar la interna en Córdoba y con la única salida a la vista de la doble candidatura de Mario Negri y Ramón Mestre en listas separadas y sin el sello de la alianza que en ese distrito conforman la UCR, PRO, la Coalición Cívica y el Frente Cívico.

Las posiciones encontradas entre los dos sectores que pelean por representar en territorio cordobés a la coalición gobernante a nivel nacional se tensaron tanto que desde el Poder Ejecutivo nacional optaron porque la solución al conflicto llegue desde Buenos Aires. Con ese fin, a las 11, en la Casa Rosada, se encontrarán el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el titular de PRO, Humberto Schiavoni; el mandatario porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; el ex mandatario de Corrientes Arturo Colombi; y el diputado nacional José Cano. El presidente del radicalismo y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, anticipó que no participará del cónclave.

El mandatario mendocino se inclinó porque la candidatura a gobernador de Córdoba se resuelva en una interna, como plantea Mestre, aún ante la negativa del propio Peña, que desde un comienzo pujó para que el intendente de la capital cordobesa no se presente y Cambiemos sea representado por la fórmula de Negri y el diputado macrista Héctor Baldassi. "No le voy a pedir ni a Ramón Mestre ni a Mario Negri que bajen sus candidaturas", dijo ayer Cornejo a varios medios nacionales.

Entre las opciones más firmes para dar una resolución a tamaña disputa está que desde la Mesa Nacional propongan que ambos candidatos se presenten a los comicios provinciales del 12 de mayo, pero por fuera de Cambiemos, lo que en los hechos significaría la ruptura de la alianza en ese distrito. Sin embargo, desde un sector de la administración central no descartan llegar a un acuerdo de último momento, como una fórmula conjunta -algo que es rechazado tanto desde el lado de Negri como del de Mestre- o, incluso, finalmente llevar adelante las internas.

"Que la Mesa Nacional y Peña no se preocupen tanto por la interna de Córdoba, que para eso estamos los cordobeses", apuntaron desde el entorno de Mestre. Y destacaron la decisión del titular de la UCR de no asistir a la convocatoria en Balcarce 50: "Cornejo no va a esa famosa reunión. Los otros partidos que decidan lo que quieran".

El enojo en el mestrismo con el Ejecutivo nacional por los reiterados intentos de intervenir en la política local tomó fuerza luego de las últimas declaraciones del jefe de Gabinete sobre la modalidad para elegir el candidato a gobernador en Córdoba. "Habíamos acordado con Ramón Mestre en diciembre usar el mismo mecanismo que vamos a utilizar en Tucumán, la posibilidad de definirlo por encuestas. En enero consideró que habían cambiado las condiciones y que no quería ese mecanismo, que quería ir a la interna", sostuvo Peña en una entrevista concedida a La Nación. "Ramón lo único que dijo en su momento es que no tenía problemas en ver encuestas pero aclaró que eso no definía ninguna candidatura. Pero acá lo que estamos discutiendo no es encuesta no, encuesta sí; sino dedo o democracia", remarcaron fuentes del gobierno de Mestre.