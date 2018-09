Los $4.125 millones que desde el Poder Ejecutivo nacional prometieron girar a las provincias este año a través del "Programa de Asistencia Financiera" no fueron suficientes para garantizar el apoyo unánime de los gobernadores al Presupuesto 2019 y la adenda al Consenso Fiscal. Para sumar voluntades, el presidente Mauricio Macri no descarta eliminar los Aportes del Tesoro Nacional ( ATN), como vienen impulsando los mandatarios provinciales peronistas y el santafecino Miguel Lifschitz, o al menos habilitar el debate en el Congreso.

La idea no termina de cuajar en los despachos de la administración central. Se trata de una herramienta indispensable en un año electoral para favorecer a los distritos gobernados por la alianza Cambiemos. Ese análisis hacen los gobernadores, razón por la que reclaman que los ATN se supriman. "Ellos dicen que los necesitan por si surge alguna contingencia pero nosotros insistimos en que su reparto discrecional sólo sirve para que ellos hagan política", señalaron desde el entorno de uno de los jefes provinciales del PJ que más enfrentado está por estas horas con la Casa Rosada.

Aunque en un comienzo en el Gobierno nacional se resistían a dar la discusión sobre esos fondos, empezaron a rever esa postura a raíz de las últimas negociaciones con algunos mandatarios del PJ por la "Ley de leyes" y para alentar a que otros estampen su firma en la adenda al Consenso Fiscal. Hasta ahora, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, consiguió 14 adhesiones al texto que propone derogar las exenciones de Ganancias, suspender la rebaja del impuesto a los Sellos y que deja abierta la posibilidad para subir Bienes Personales.

Lifschitz no dio su visto bueno a la letra del documento, sin embargo fuentes del Ejecutivo nacional señalaron a este diario que están "más confiados en llegar a un acuerdo" con el santafecino de lo que estaban semanas atrás. El objetivo de mínima es llegar a dieciocho firmas, algo que por el momento no tienen garantizado.

Entre los que aún no suscribieron están Juan Manzur, de Tucumán; Roxana Bertone, de Tierra del Fuego; Gerardo Zamora, de Santiago del Estero; Lucía Corpacci, de Catamarca; Gildo Insfran, de Formosa; Alicia Kirchner, de Santa Cruz; y el chubutense Mariano Arcioni. En Balcarce 50 están seguros que en el transcurso de esta semana varios de ellos se sumarán. Distinta es la situación de Alberto Rodríguez Saa, de San Luis; y Carlos Verna, de La Pampa, ya que como no adhirieron al Pacto Fiscal el año pasado no esperan su firma a la adenda.

La apuesta es lograr el mayor apoyo antes del miércoles, día en que podrían enviar el documento al Senado, pero además coincidiría con la visita de Frigerio al Congreso. Será el segundo funcionario del Ejecutivo nacional en concurrir a la comisión de Presupuesto y Hacienda para analizar el proyecto de Ingresos y Gastos, tras la presentación del titular de Hacienda, Nicolás Dujovne, el jueves último.

Hasta el 10 de octubre próximo, fecha en la que desde el interbloque oficialista de la cámara de Diputados buscan emitir dictamen, se prevén las visitas de los ministros Carolina Stanley, de Salud y Desarrollo Social; y Guillermo Dietrich, de Transporte, y la del presidente del Banco Central, Luis Caputo, entre otras.