Alessandra Minnicelli, esposa del detenido exministro de Planificación y diputado nacional Julio De Vido, dejó entrever que se trata de una “causa armada” las que generaron las detenciones de exfuncionarios y empresarios por presuntas coimas en la obra pública. “Mi abogado tiene una mirada conspirativa del hecho. Para él es una causa armada. Este gobierno nos tiene acostumbrado: se cae una causa e inventa otra. La connivencia entre le poder Ejecutivo y el Judicial es impresionante. ¿Qué casualidad (Claudio) Bonadio y (Carlos) Stornelli?. No parece sospechoso?”, afirmó en declaraciones radiales. Minnicelli dijo además: “Me enteré por los medios como se enteró todo el mundo. Es una causa derivada de la de Gas Nacional Licuado que se había caído. Ahí liberan a Barata y se declara la falta de mérito de Julio (De Vido)”. Y afirmó que “es una locura lo de los cuadernos”. “No sé quien es la mujer. Un abogado me comentó que tenía una denuncia por extorsión, pero es una mujer despechada y no sé mucho más”, añadió.