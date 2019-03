La ex candidata a diputada nacional Joanna Picetti se presentó en el Congreso para pedir a las autoridades que le dejen asumir la banca de la cual fue excluida por la Justicia, y amenazó con irrumpir en la próxima sesión de la Cámara baja con "una sillita plegable". "La próxima sesión me tienen acá. Y si no hay banca, me pongo una sillita plegable", lanzó Picetti en declaraciones a Parlamentario.com.

La dirigente, que figuró en 2017 en la boleta del frente oficialista "Vamos Juntos" (PRO y Coalición Cívica), protagonizó un escándalo durante la Asamblea Legislativa cuando pese a no estar autorizada por no ser diputada en ejercicio sorteó los controles de seguridad y se metió en el recinto, donde en un momento determinado interrumpió a los gritos al presidente Mauricio Macri.

Picetti pidió ser recibida por autoridades de la Cámara, lo cual fue denegado, producto de que su caso se encuentra judicializado y a la espera de un fallo de la Corte Suprema. La Cámara Nacional Electoral que hizo lugar a una denuncia por maltrato familia.

"A pesar de no haber sentencia firme que me impidiera jurar y asumir el cargo electoral que me corresponde, se me ha impedido con violencia e intimidación ingresar al recinto", dijo Picetti en la nota dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.