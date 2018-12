La fiscal federal Paloma Ochoa pidió enviar a juicio oral y público a la titular de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Hebe Pastor de Bonafini, en el marco de la causa por defraudación a la administración pública con los fondos para la construcción de viviendas sociales en el programa "Sueños Compartidos".

Lo hizo tras una dura controversia que mantuvo con el juez del caso, Marcelo Martínez de Giorgi, pues para la fiscal restaban medidas de prueba para realizar, mientras que el magistrado la había instado a que el caso pasara a etapa de juicio oral. Semanas atrás, la fiscal había pedido enviar a juicio a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y al ex secretario de Obras Públicas José López, pero no a Bonafini.

Es que Ochoa consideró que aún restaban realizar medidas de prueba antes de enviarla a juicio. El juez Martínez de Giorgi rechazó la prueba solicitada por la fiscal: "El hecho de que los nombrados no hayan señalado a los hermanos Schoklender como quienes les impartían las órdenes de cobrar cheques emitidas por la Fundación Madres de Plaza de Mayo no derriba la hipótesis de participación de Hebe María Pastor en la maniobra ilícita así como tampoco significa su desconocimiento sobre la misma", dijo el magistrado.

La fiscal Ochoa remarcó que "hizo el requerimiento para enviarla a juicio "a fin de no dilatar el avance del proceso".